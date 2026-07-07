Căn bệnh hiếm giày vò 'triệu phú lão hóa ngược'

Người đàn ông chi hàng triệu USD mỗi năm để kéo dài tuổi thọ tiết lộ mắc căn bệnh hiếm gặp, không thể chữa khỏi và âm thầm tàn phá cơ thể suốt nhiều năm.

Triệu phú Bryan Johnson nổi tiếng với tham vọng đảo ngược quá trình lão hóa.

Bryan Johnson - người nổi tiếng với mục tiêu "không chết" và chế độ sống nghiêm ngặt để chống lão hóa - mới đây tiết lộ ông mắc một căn bệnh tự miễn không thể chữa khỏi, khiến "dạ dày đang tự ăn mòn nó".

Tuy nhiên, triệu phú 48 tuổi tuyên bố sẽ cố gắng tìm cách giải quyết căn bệnh chỉ khoảng 2-5% dân số mắc phải này, theo New York Post.

Johnson nổi tiếng với chế độ chăm sóc sức khỏe nghiêm ngặt, từ giấc ngủ, chế độ ăn đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, ông cho biết thời thơ ấu hoàn toàn khác. Khi còn nhỏ, ông thường xuyên ăn đồ ăn nhanh và uống nhiều nước ngọt có đường.

Sau nhiều năm chịu áp lực, tăng cân và trầm cảm kéo dài, cơ thể Johnson bắt đầu xuất hiện phản ứng tự miễn, ảnh hưởng đến tuyến giáp và niêm mạc dạ dày. Cuối cùng, ông được xác định mắc viêm dạ dày tự miễn (Autoimmune Gastritis - AIG).

Theo Johnson, phương pháp điều trị hiện nay chỉ tập trung kiểm soát bệnh chứ chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Trong thời gian dài, ông không hề biết mình mắc bệnh dù nó đã gây ra những tổn thương không thể hồi phục như thiếu hụt dinh dưỡng, thiếu máu và làm tăng nguy cơ ung thư.

Năm 21 tuổi, Johnson được chẩn đoán suy giáp - tình trạng tuyến giáp hoạt động kém và không sản xuất đủ hormone. Kể từ đó, ông sử dụng levothyroxine và Armour Thyroid để duy trì chức năng tuyến giáp.

Dù không nhận thấy triệu chứng rõ ràng, Johnson cho biết nhìn lại mới thấy đã có những dấu hiệu sớm của AIG. Chẳng hạn, chỉ số ferritin - loại protein dự trữ sắt trong cơ thể - luôn ở mức thấp dù ông chưa bị thiếu máu. Tình trạng này cũng khá phổ biến ở bệnh nhân AIG.

Bryan Johnson mắc bệnh viêm dạ dày tự miễn hiếm gặp.

Phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ rệt. Nếu xuất hiện, các dấu hiệu có thể bao gồm đau bụng, thiếu sắt, chán ăn, buồn nôn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Mặc dù đã bổ sung viên sắt, nồng độ ferritin của Johnson vẫn thấp hơn bình thường. Điều này khiến các bác sĩ tiến hành hàng loạt xét nghiệm để tìm nguyên nhân khiến lượng sắt trong cơ thể ông liên tục giảm.

Kết quả nội soi đại tràng không phát hiện ung thư. Sau đó, đội ngũ y tế tiếp tục thực hiện nội soi toàn bộ đường tiêu hóa kết hợp với xét nghiệm các dấu ấn sinh học trong máu. Xét nghiệm máu cho thấy Johnson có nồng độ kháng thể kháng tế bào thành dạ dày tăng cao - dấu hiệu điển hình của viêm dạ dày tự miễn.

Căn bệnh này xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công các tế bào khỏe mạnh của dạ dày, thường gặp ở những người có tiền sử gia đình mắc bệnh tự miễn hoặc đang mắc các bệnh tự miễn khác như bệnh tuyến giáp tự miễn.

Mảnh ghép cuối cùng giúp xác nhận chẩn đoán là kết quả sinh thiết dạ dày. Các mẫu mô cho thấy lớp niêm mạc dạ dày đã bắt đầu suy yếu - dấu hiệu sớm rõ ràng của viêm dạ dày tự miễn. Johnson cho biết mọi vấn đề sức khỏe của ông đều có liên quan chặt chẽ với nhau.

Tình trạng thiếu sắt, bệnh tuyến giáp tự miễn và viêm dạ dày tự miễn khiến việc điều trị từng bệnh trở nên khó khăn hơn. Triệu phú Mỹ giải thích rằng sắt và hormone tuyến giáp có mối quan hệ hai chiều. Khi thiếu sắt, cơ thể khó chuyển đổi hormone tuyến giáp sang dạng hoạt động.

Ngược lại, suy giáp cũng làm giảm khả năng sử dụng sắt của cơ thể. Dù viêm dạ dày tự miễn hiện chưa có cách chữa khỏi, bệnh có thể được kiểm soát bằng tiêm vitamin B12 hoặc truyền sắt.

Johnson cho biết ông đã được truyền 1.000 mg sắt Monoferric. Tuy vậy, doanh nhân này vẫn quyết tâm tiếp tục tìm giải pháp. Trong thời gian tới, ông sẽ theo dõi định kỳ nhiều chỉ số như ferritin, sắt, vitamin B12, chromogranin A và gastrin. Ngoài ra, đội ngũ y tế sẽ tiếp tục sinh thiết dạ dày theo từng giai đoạn và nghiên cứu các phương pháp can thiệp thử nghiệm, tùy thuộc vào kết quả theo dõi.