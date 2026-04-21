Triệu phú khu biệt thự Anh 'khóc thét' vì TikToker

Cơn sốt hoa tử đằng ở Tây London (Anh) khiến chủ các biệt thự “triệu đô” than phiền vì TikToker kéo đến chật kín, thản nhiên dựng lều thay đồ tại chỗ và phá hoại cây cối.

Những nhóm khách du lịch và TikToker đổ xuống con phố toàn biệt thự ở Tây London để tận hưởng hoa tử đằng đang nở rộ. Ảnh: Reuters.

Các gia đình khá giả ở khu Tây London đang phải “vật lộn” với từng nhóm đông TikToker và nhiếp ảnh gia tụ tập ngay trước cửa nhà. Một số người mang theo phòng thay đồ di động để đổi trang phục, số khác bày ghế trước cửa hoặc tạo dáng chụp ảnh cưới.

Nhóm này bị thu hút bởi những giàn hoa tử đằng nở rộ, đặc biệt tại Notting Hill và Kensington - nơi có nhiều cảnh đẹp nổi bật. Loài hoa này chỉ nở trong khoảng 2-3 tuần vào mùa xuân, mỗi năm đều thu hút đông đảo người dân London lẫn du khách đến chụp ảnh.

Tuy nhiên, các chủ nhà cho biết đám đông ngày càng lớn và có tổ chức hơn, được dẫn dắt đến địa điểm cụ thể nhờ “tour ngắm tử đằng” lan truyền trên mạng xã hội.

Khi phóng viên Daily Mail lần theo một tour phổ biến, từng nhóm phụ nữ ăn diện lộng lẫy bước xuống từ xe minibus, dường như biết chính xác phải đi đâu.

Một nhóm du khách Malaysia đến ngắm hoa vì tò mò. Ảnh: Mark Large/Daily Mail.

Một trong những điểm ấn tượng nhất nằm gần đường Kensington High Street, ở đầu con phố nơi các căn nhà có giá trị lên tới hàng triệu bảng Anh. Một cây tử đằng 70 năm tuổi phủ xuống bức tường trắng của một căn nhà góc phố sang trọng, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục.

Chủ nhà, sống ở đó 25 năm cùng chồng và 2 con, cho biết trước thời kỳ phong tỏa vì dịch Covid-19, hầu như không ai chú ý đến ngôi nhà của họ. Bà rất bất ngờ khi thấy nhà mình xuất hiện trong các “tour tử đằng” trên mạng.

Bà nói: “Phần lớn mọi người rất lịch sự, thân thiện. Tôi chỉ thường nhắc ‘xin đừng chạm vào cây’ vì nó bị hư hại khá nhiều khi mọi người va vào, làm gãy cành”.

Tuy nhiên, theo chủ nhà, vấn đề là giờ có cả TikToker và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp kéo đến. Có người mang cả phòng thay đồ di động và ghế để dựng ngay trên vỉa hè. Các cặp đôi còn chụp ảnh cưới, dẫn theo chó “cắm rễ” ở đây cả ngày.

“Nếu có nhóm đông, họ thường để lại rác, và đôi khi làm hỏng cây - điều khiến tôi rất khó chịu”, bà nói.

Người giúp việc của gia đình cũng thừa nhận khá “phiền toái” khi mỗi lần bước ra cửa lại gặp cảnh đông người.

Bên ngoài ngôi nhà, Natalia Venhrynovych (27 tuổi, người Ukraine hiện sống ở Anh) chỉ đứng ngắm hoa một cách yên tĩnh, không gây phiền hà.

“Tôi có một ngày nghỉ nên muốn ra ngoài vì thời tiết đẹp. Tôi thấy hoa trên TikTok nên biết là chúng đang nở”, cô nói.

Một cặp cha con khác cho biết họ thấy địa điểm này trên Instagram và quyết định tới xem trực tiếp, nhận xét rằng ngoài đời còn đẹp hơn.

Penina Khubani (25 tuổi) đã di chuyển hơn một giờ từ phía bắc London cùng bạn trai để đến ngắm hoa. Cô nói: “Tôi thấy trên Instagram nên nhất định phải đến tận nơi. Cảnh này mang lại cảm giác rất yên bình, hương thơm dễ chịu và trải nghiệm rất tích cực”.

Ngôi nhà ở góc đường Kensington High Street là một trong những điểm chụp hoa tử đằng hot nhất London. Ảnh: Mark Large/Daily Mail.

Du khách và influencer đều tranh thủ mùa hoa vì tử đằng chỉ nở trong thời gian ngắn. Nhiều người đến đây ăn mặc lộng lẫy để chụp ảnh.

Một tuyến đường phổ biến để ngắm nhiều điểm hoa đẹp dẫn từ Kensington High Street qua các con phố nhỏ tới Portobello Road ở Notting Hill. Các gợi ý có rất nhiều trên mạng xã hội và cả tạp chí phong cách sống.

Tại Bedford Gardens, có một ngôi nhà khác với giàn tử đằng tạo thành vòm tự nhiên phía trên cổng, thu hút nhiều người tới chụp ảnh. Tại đây, phóng viên gặp Rosmelvin và nhóm bạn từ Malaysia, đang du lịch London hai tuần và mặc trang phục mùa xuân để chụp ảnh.

Một du khách khác, Hadiqa Raza (25 tuổi) đi một mình và chia sẻ: “Tôi đang nghỉ phép cả tháng nên muốn tìm những điều thú vị để làm. Tôi nghĩ tại sao không mang máy ảnh đi quay những thứ đẹp đẽ? Tôi thấy những ngôi nhà này trên TikTok và rất hài lòng vì ngoài đời cũng đẹp như vậy”.

Tuy nhiên, cây là sinh vật sống nên không phải lúc nào cũng nở đẹp như kỳ vọng. Một số địa điểm hoàn toàn không có hoa, và một chủ nhà trên đường Portobello đã cắt tỉa gần hết cây tử đằng của mình. Bà khẳng định điều này không phải để ngăn cản influencer chụp ảnh, mà vì các cành cây phát triển quá mức đã gây hư hại tường vườn.