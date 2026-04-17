Dàn sao TVB náo loạn quán lẩu gà 'van xin khách đừng tới'

Trước sức nóng của quán "Lẩu gà Mạc thị", dàn sao gạo cội của TVB như Mã Đức Chung, Lý Quốc Lân cũng tò mò đến ăn thử.

Ông Mạc "làm không kịp thở" khi quán lẩu gà của ông bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Gần đây, quán "Lẩu gà Mạc thị" tại thôn Trần, quận Thuận Đức (thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) bất ngờ nổi đình nổi đám trên mạng sau khi được hot blogger Lưu Vũ Hâm ghé thăm và đăng video trải nghiệm.

Cơn sốt này nhanh chóng lan sang giới giải trí Hong Kong, thu hút hàng loạt nghệ sĩ kỳ cựu của TVB như Mã Đức Chung và Lý Quốc Lân cùng gần 10 "lão làng" khác kéo nhau sang tận nơi check-in. Cảnh tượng đông sao khiến dân mạng đùa rằng: "Xác suất gặp người nổi tiếng còn cao hơn cả lễ đài TVB!", theo HK01.

Trước làn sóng nổi tiếng bất ngờ, lượng khách đổ về vượt xa dự đoán. Chủ quán - ông Mạc - bận rộn đến mức "chạy không kịp thở", thậm chí còn dùng chiêu hài hước để "giảm nhiệt" bằng cách tuyên bố quán chỉ dùng "gà đông lạnh". Không ngờ cách này lại kích thích tâm lý "càng cấm càng muốn thử" của dân mạng, khiến người ta càng xếp hàng dài để tự mình kiểm chứng chất lượng món ăn.

Trong số các nghệ sĩ đến ăn lẩu, Mã Đức Chung là người mở màn. Sau khi tổ chức thành công concert tại Quảng Châu, ông lập tức ghé quán và khen hương vị "rất đỉnh".

Hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) cũng tò mò với hương vị của quán lẩu gà ở Quảng Đông. Ảnh: HK01.

Trong khi đó, Lý Quốc Lân (nổi tiếng với vai Cưu Ma Trí) đã lái xe suốt 2 tiếng từ Hong Kong đến nhưng lại "trượt kèo" vì quán hết số. Ông đành quay video hài hước hỏi chủ quán: "Khi nào mở bán đêm vậy?". Đến ngày 16/4, ông mới chính thức ăn được và đùa rằng "trong nồi toàn là gà đông lạnh". Khi ông nhiệt tình chúc quán làm ăn phát đạt, vươn ra quốc tế, chủ quán vội vàng ngăn lại: "Đừng khen ngon nữa, không là tôi khổ đấy!".

Không chỉ đến ăn, các nghệ sĩ còn nhiệt tình góp ý mở rộng kinh doanh. Lạc Ứng Quân đề xuất mở chi nhánh tại Hong Kong, thậm chí đùa rằng có thể cung cấp "thuốc đông y" như vai Hoàng Dược Sư của mình. Khi chủ quán lo không kham nổi, Lý Quốc Lân còn tuyên bố nếu mở chi nhánh tại Hong Kong, ông sẵn sàng góp vốn tham gia. Phan Chí Văn thì đưa ra ý tưởng táo bạo hơn: mở quán tại Ấn Độ, còn chủ quán hài hước đáp sẽ nghiên cứu món "gà cà ri Mạc thị".

Ngoài ra, các nghệ sĩ như Ngải Uy, Chiêm Thụy Văn, Ngô Khải Hoa… cũng lần lượt xuất hiện, biến quán ăn nhỏ ở Thuận Đức thành "căng tin" của sao Hong Kong.

Trước hiện tượng này, dân mạng không khỏi bất ngờ, liên tục đùa rằng "sao TVB đi làm lại rồi" hay "tỷ lệ gặp sao còn cao hơn cả Giải Thường niên TVB".

Quán lẩu gà của ông Mạc đông khách từ sáng đến tối.

Từ đầu tháng 4, quán lẩu gà của ông Mạc tại Phật Sơn bất ngờ gây bão mạng xã hội Trung Quốc sau video review của một blogger ẩm thực nổi tiếng. Nhờ hình ảnh chủ quán chân chất, tự nhận "không muốn nổi tiếng", nơi đây nhanh chóng trở thành điểm check-in hút hàng nghìn thực khách.

Lượng khách tăng đột biến khiến gia đình ông Mạc phải gọi thêm con cái, họ hàng từ xa về hỗ trợ. Chính quyền địa phương cũng vào cuộc, điều tiết giao thông, bố trí tình nguyện viên giữ trật tự, đồng thời bổ sung hạ tầng như làm đường tạm, lắp điều hòa, thêm nhà vệ sinh công cộng và mở bãi đỗ xe rộng 2.000 m2.

Tuy nhiên, trước áp lực quá tải khi cơn sốt chưa hạ nhiệt, chủ quán cho biết sẽ tạm nghỉ bán trong dịp lễ 1-3/5. Đồng thời, từ tuần sau, quán cũng sẽ đóng cửa cố định vào mỗi thứ hai để giảm tải.

