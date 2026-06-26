Tin mới vụ 'quỵt' hóa đơn 16 triệu khi đưa bạn gái đi ăn cua hoàng đế

Sau khi vụ việc nhóm khách ăn hải sản với hóa đơn hơn 16 triệu đồng tại Phú Thọ gây xôn xao, một phụ nữ tự nhận là người có mặt trong bữa ăn đã chủ động liên hệ với chủ quán.

Người đàn ông đi cùng "ăn vạ" tại cửa hàng tối 24/6.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh H., chủ quán Hải sản Việt Trì (phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), cho biết đã nhận được tin nhắn từ một phụ nữ tên H. sau khi sự việc lan truyền trên mạng.

Theo anh H., người này tự nhận là một trong những khách tham gia bữa tối ngày 24/6. Chị cho biết sự việc xảy ra ngoài mong muốn và khẳng định không phải tất cả thành viên trong nhóm đều vô trách nhiệm, đồng thời hứa sẽ trả lại tiền.

"Chị ấy nói mình có mặt trong bữa ăn và rất bất ngờ với những gì xảy ra. Chị cũng cho biết sẽ trao đổi lại với những người đi cùng rồi phản hồi chính thức cho nhà hàng", anh H. chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện, người phụ nữ còn hỏi về quá trình xử lý vụ việc sau khi công an vào cuộc. Đồng thời, chị bày tỏ lo ngại khi hình ảnh của nhóm xuất hiện trên một số trang mạng xã hội. Chị cho rằng những hình ảnh này xuất phát từ phía nhà hàng và đề nghị quán đính chính.

Tuy nhiên, chủ quán khẳng định nhà hàng không đăng bất kỳ hình ảnh nào của nhóm khách.

Tôm Alaska nhóm khách gọi vào tối 24/6.

"Chúng tôi không hề đăng ảnh của khách lên mạng. Tôi cũng không biết những hình ảnh đó được chia sẻ từ đâu", anh H. nói.

Theo chủ quán, ngay từ đầu nhà hàng đã quyết định không công khai hình ảnh nhóm khách vì trong đoàn có nhiều trẻ em.

"Chúng tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư của khách, nhất là các cháu nhỏ, nên không đăng bất kỳ hình ảnh nào", anh H. khẳng định.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/6, ông T., trú tại xã Tam Dương (tỉnh Phú Thọ), cùng 7 người, trong đó có trẻ em đến quán Hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang để ăn tối.

Nhóm khách gọi nhiều món hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau cùng nhiều đồ uống. Tổng hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Sau khoảng 30-40 phút ăn uống, ông T. bất ngờ nằm xuống sàn, la hét và có biểu hiện bất thường. Những người phụ nữ cùng các trẻ em lần lượt rời khỏi quán. Chỉ còn ông T. ở lại.

Chủ quán sau đó trình báo Công an phường Việt Trì. Lực lượng chức năng đưa ông T. về trụ sở để làm việc. Qua xác minh ban đầu, gia đình cho biết người đàn ông có biểu hiện bất thường về tâm lý.