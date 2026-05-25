Chuỗi hải sản cao cấp Singapore ở TP.HCM bất ngờ đóng cửa

Gia nhập Việt Nam từ năm 2017 với tham vọng mở rộng mạnh, thương hiệu hải sản cao cấp JUMBO Seafood hiện không còn hoạt động tại các vị trí trung tâm TP.HCM.

Chuỗi hải sản JUMBO Seafood thành lập năm 1987 tại Singapore. Ảnh: JUMBO Seafood Vietnam/Facebook.

Sau nhiều năm hoạt động tại trung tâm TP.HCM, 2 nhà hàng hải sản Singapore từng khá quen thuộc với thực khách ở phường Bến Nghé và phường Sài Gòn đã ngừng vận hành khi đồng loạt biến mất khỏi các vị trí đắc địa trên đường Trần Hưng Đạo và Đồng Khởi.

Theo ghi nhận, mặt bằng tại số 6A Trần Hưng Đạo hiện đã được thay bằng thương hiệu khác, trong khi địa điểm trên đường Đồng Khởi cũng không còn bảng hiệu cũ. Trên Google Maps, cả hai cơ sở đều hiển thị trạng thái “đóng cửa vĩnh viễn”.

Dù chưa có thông báo chính thức về việc rút lui khỏi Việt Nam, các dấu hiệu ngừng hoạt động đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. Hotline đặt bàn được công bố trên website nhiều lần không có nhân viên phản hồi.

Trong khi đó, fanpage chính thức của thương hiệu tại Việt Nam với hơn 56.000 theo dõi vẫn còn tồn tại nhưng bài đăng gần nhất được cập nhật từ ngày 11/5/2025.

Chuỗi hải sản từ Singapore gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2018, trong bối cảnh làn sóng chuỗi F&B Singapore mở rộng sang Đông Nam Á. Khi đó, doanh nghiệp đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm nhờ tốc độ tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu trải nghiệm ẩm thực quốc tế và lượng khách du lịch lớn tại TP.HCM.

Đáng chú ý, chi nhánh tại TP.HCM từng được giới thiệu là nhà hàng lớn nhất của hệ thống bên ngoài Singapore, nằm ở khu vực trung tâm với quy mô hàng trăm chỗ ngồi. Thương hiệu gây chú ý nhờ mô hình hải sản cao cấp cùng các món đặc trưng như cua sốt ớt Singapore (chilli crab), cua sốt tiêu đen hay các món hải sản chế biến theo phong cách Hoa - Singapore.

Việc thương hiệu này âm thầm biến mất khỏi thị trường diễn ra trong bối cảnh ngành F&B Việt Nam liên tục chứng kiến sự đào thải mạnh sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Áp lực chi phí mặt bằng, vận hành và sức mua khiến nhiều chuỗi quốc tế phải thu hẹp quy mô hoặc rút lui.

Trước đó, Burger King từng đóng loạt cửa hàng tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội sau nhiều năm mở rộng nhưng không đạt kỳ vọng. Một số thương hiệu ngoại khác trong lĩnh vực đồ ăn, đồ uống cũng âm thầm thu hẹp hoạt động tại Việt Nam trong vài năm gần đây.