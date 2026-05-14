Diễn biến mới vụ chủ quán qua đời vì bị tố bán 4 con bề bề giá cắt cổ

Sau khi chủ nhà hàng hải sản qua đời vì không chịu nổi áp lực, khách hàng đưa sự việc lên mạng xã hội đã bị “tấn công online”. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Vụ việc "4 con bề bề giá 1.035 tệ" thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc.

Ngày 13/5, trao đổi với The Paper, Cục Quản lý thị trường thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) cho biết vụ “4 con bề bề giá 1.035 tệ” vẫn đang được khẩn trương điều tra.

Vị khách tố nhà hàng hải sản “chặt chém” nói rằng mình đang bị nhiều người bạo lực mạng và chửi là chỉ muốn “ăn chùa”.

Trong khi đó, giữa nghi vấn dẫn khách đến để “ăn chia” với quán, tài xế taxi đã xóa lịch sử trò chuyện với phía nhà hàng. Công ty taxi cho biết đã sa thải nhân viên, nhưng từ chối trả lời rằng người này có nhận “phí cảm ơn” hay không.

Sự việc bắt đầu vào tối 4/5, khi khách du lịch họ Trương (đến từ tỉnh Hồ Nam) tới ăn tại một nhà hàng ở quận Hải Đường, thành phố Tam Á. Nam du khách gọi hải sản ăn uống bình thường, nhưng đến lúc thanh toán, anh “chết lặng” khi thấy hóa đơn 1.815 tệ (khoảng 7 triệu đồng). Trong đó, chỉ riêng 4 con bề bề đã chiếm tới 1.035 tệ (hơn 4 triệu đồng).

Anh Trương đăng vụ việc lên mạng, lập tức châm ngòi làn sóng phẫn nộ ở Trung Quốc. Một lần nữa, lời phán xét “Tam Á chặt chém du khách” bị đẩy lên đỉnh điểm.

Ban đầu, cả mạng xã hội đồng loạt chỉ trích nhà hàng “chặt chém” khách. Nhiều người gọi điện tới quán quấy rối, để lại bình luận ác ý khiến cơ sở này lao đao. Ai cũng chờ xem nhà hàng này bị xử lý ra sao.

Tuy nhiên, khi kết quả điều tra của cơ quan quản lý thị trường Tam Á được công bố, tình tiết “đảo chiều” xuất hiện. Nhà hàng không bán loại bề bề bình thường ngoài chợ cho khách, mà đã phục vụ loại bề bề nhập khẩu từ Thái Lan, hay còn gọi là tôm tít cao cấp.

Loại bề bề thượng hạng này kích thước lớn, thịt mềm, giá nhập vốn đã cao. Rủi ro kinh doanh không nhỏ khi nhập 50 kg có thể chết mất 20 kg. Giá bán 756 tệ/kg (2,9 triệu đồng) vẫn chưa vượt mức trần điều tiết thị trường lúc bấy giờ, tỷ lệ lợi nhuận hoàn toàn phù hợp quy định.

Sai sót nằm ở chỗ du khách họ Trương nhìn nhầm đơn vị tính, tưởng bảng giá ghi “tệ/kg” (1 kg theo quy chuẩn đo lường quốc tế), trong khi thực tế là “tệ/cân” (đơn vị đo lường của Trung Quốc, tương đương 0,5 kg), nên mới tạo ra cú sốc tâm lý lớn như vậy.

Camera trong quán cũng ghi lại đầy đủ toàn bộ quá trình bắt tôm, cân ký, báo giá, ký xác nhận. Tất cả đều diễn ra trước mặt anh Trương, không có trò tráo hàng hay gian lận.

Khi dư luận còn chưa kịp lắng xuống, tin dữ xuất hiện: chủ quán 43 tuổi, vốn đã có bệnh nền, không chịu nổi áp lực từ làn sóng bạo lực mạng nên bị xuất huyết não và qua đời.

Sau khi biết toàn bộ sự thật, anh Trương đã xóa video đăng tải và khóa tài khoản. Anh cũng không nhận khoản bồi thường tạm ứng từ phía chính quyền. Anh nói bản thân vốn không nhằm đòi tiền, chỉ muốn có lời giải thích, nhưng không ngờ cuối cùng lại dẫn tới hậu quả lớn như vậy.

Tưởng rằng đây chỉ là bi kịch xuất phát từ hiểu lầm, điều mà anh Trương luôn cảm thấy “có gì đó không đúng” đã hé lộ một mặt tối hơn của vụ việc. Vấn đề nằm ở tài xế taxi đã chở anh tới quán.

Hôm đó trời mưa rất to. Ban đầu, anh Trương định tới nhà hàng đã chọn sẵn trên mạng, nhưng tài xế liên tục ngăn cản, nói quán kia chuyên “lừa khách”, người địa phương chẳng ai tới ăn. Sau một hồi thuyết phục, tài xế dẫn họ tới đúng nhà hàng hải sản đang gây tranh cãi này. Anh Trương khi ấy chỉ nghĩ mình gặp người địa phương nhiệt tình nên không nghi ngờ gì.

Khi vụ việc gây chấn động, cơ quan điều tra tìm tài xế để tìm hiểu thông tin thì phát hiện người này đã xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện với chủ nhà hàng. Hành động này khiến ai cũng nghi ngờ: nếu không có vấn đề thì tại sao phải xóa những đoạn chat liên quan tới quán?

Trong ngành du lịch, chuyện tài xế taxi dẫn khách tới nhà hàng để lấy hoa hồng vốn không còn là bí mật. Có người thường xuyên du lịch tiết lộ kiểu môi giới này thường được hưởng ít nhất 20% hóa đơn, thậm chí còn cao hơn. Cuối cùng, người trả vẫn là khách du lịch.

Hiện cơ quan quản lý thị trường Tam Á đã mở hồ sơ điều tra nhà hàng với nghi vấn “hối lộ thương mại”. Có hay không chuyện ăn chia hoa hồng vẫn phải chờ kết luận cuối cùng. Tài xế taxi liên quan cũng đã bị công ty sa thải.

Cái chết của chủ quán khiến người ta tiếc nuối, nhưng cũng không thể che lấp “vùng xám” trong mô hình kinh doanh lợi ích này. Vụ việc cũng là lời nhắc cho cư dân mạng: đừng quá vội đứng về phe nào khi sự thật chưa rõ ràng.