Tình trạng của quán ngan Nhàn sau vụ bị shipper chửi thẳng mặt

Bà Nhàn, chủ quán bún ngan nổi tiếng Hà Nội, khẳng định bản thân trao đổi lịch sự với nữ shipper, đối phương là người nổi nóng, lớn tiếng trước.

Bà Nhàn - chủ quán bún ngan nổi tiếng trong ngõ Trung Yên, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 14/5, ngay từ khi mở cửa vào khoảng 10h30, quán bún ngan Nhàn trong ngõ Trung Yên (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bắt đầu có khách đến ăn. Sau khoảng 30 phút, lượng khách nhanh chóng lấp đầy số bàn bên trong nhà, xếp hàng dài chờ đến lượt gọi món.

Theo ghi nhận, ngoài những khách ăn tại chỗ, lượng người mua về và shipper tới lấy đơn qua ứng dụng cũng không ít. Khung cảnh không khác nhiều so với bình thường, đặc biệt sau clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh tranh cãi của bà Nhàn - chủ quán - với một nữ shipper.

Ngồi trước hai nồi nước dùng lớn, tay liên tục cắt thịt, bốc bún, bà Nhàn vẫn giữ phong cách nói chuyện ít niềm nở, ngắn gọn với khách. Thi thoảng, bà phàn nàn về tác phong của nhân viên quán, thậm chí có lúc lớn tiếng.

Quán bún ngan Nhàn đông khách vào trưa 14/5.

Ồn ào với nữ shipper

Ngày 10/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ shipper lớn tiếng chửi bới bà Nhàn. Trong video, nữ shipper dùng nhiều lời lẽ gay gắt, thể hiện sự bức xúc nhắm vào bà chủ quán bún ngan nổi tiếng.

Clip lan truyền, thu hút nhiều ý kiến tranh luận. Trong khi một số dân mạng tò mò nguyên nhân dẫn đến cuộc tranh cãi, số khác lại tỏ ra "hả hê", cho rằng bà Nhàn đã gặp "đối thủ" khó nhằn. Bởi nhiều năm qua, quán ăn này vốn được nhiều người gọi là hàng "bún chửi" nổi tiếng Hà Nội bởi thường dính vào ồn ào liên quan thái độ phục vụ, đặc biệt là cách giao tiếp của chủ quán.

Video ghi lại cảnh to tiếng giữa nữ shipper và bà Nhàn lan truyền trên mạng.

Phân trần với Tri Thức - Znews, bà Nhàn cho biết sự việc xảy ra vào đúng giờ cao điểm ăn trưa, khi đang có khoảng 10-15 khách xếp hàng chờ gọi món. Lúc này, nữ shipper trong video tới, nói nội dung đơn hàng là 3 bát bún.

"Lúc đó tôi đã cố ghi nhớ thông tin trong đầu rồi. Còn 2 khách nữa ở trước nhưng tôi thu xếp làm cho bạn ấy (nữ shipper - PV) để bạn đi trước không thì tắc đường. Lúc tôi bắt đầu làm thì hỏi lại: 'Em đọc đi', rồi bạn ấy bỗng nổi đóa, chửi tôi, nói là đã đọc rồi", bà kể.

Bà chủ quán khẳng định bản thân trao đổi bình thường, lịch sự. Dù không hài lòng, bà cho biết mình vẫn "nhịn", hỏi tiếp suất bún của nữ shipper là 50.000 hay 60.000 đồng. Tuy nhiên, nữ shipper lúc này tiếp tục chửi bới gay gắt nên bà Nhàn phản ứng lại, dẫn đến hình ảnh như trong đoạn video lan truyền.

Chủ quán bún khẳng định bà thường cố gắng ưu tiên các đơn hàng của shipper bởi biết họ có giới hạn thời gian giao hàng và đường trong ngõ nhỏ, dễ ách tắc. Tuy nhiên sau 30 năm bán hàng, đây là lần đầu tiên bà gặp phải trường hợp như vậy. Sau khi tranh cãi, nữ shipper cũng bỏ đi, không lấy đơn hàng ở quán.

Hiện, chưa có thông tin nào về nữ shipper hay chia sẻ thêm của người này sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội.

Khách quen nói gì?

Nhiều năm qua, bún ngan Nhàn vẫn được nhắc đến với cái tên "quán bún chửi nổi tiếng nhất Hà Nội".

Quán từng nhiều lần bị tố "chửi" khách, có thái độ phục vụ kém lịch sự. Năm 2024, bà Nhàn cũng từng bị chính quyền phường đến nhắc nhở về văn hóa bán hàng sau khi bị một vị khách đăng bài trên mạng tố chửi thậm tệ, đòi đốt vía.

Sau nhiều lần ồn ào, bà Nhàn được đánh giá đã nói chuyện "dịu" hơn, chủ yếu chỉ gắt gỏng với nhân viên quán. Tuy nhiên, nhiều thực khách nghe tiếng tăm tới ăn vẫn trong trạng thái "hồi hộp", thậm chí bảo nhau cách gọi món đúng "cú pháp" để không làm bà phật ý.

Là một trong những khách quen của quán, Chi Linh (phường Yên Hòa) thường không ngại quãng đường xa từ nhà đến để thưởng thức món bún ngan đậm đà, hợp khẩu vị này. Đến nơi vào khoảng 11h ngày 14/5, Linh đánh giá quán đông hơn so với mọi khi cô tới.

Một bát bún ngan nước có giá 50.000 đồng tại quán. Nếu ngồi ở khu vực trong nhà, khách thường được yêu cầu gọi thêm một ly nước từ quán giải khát.

Mấy ngày trước, Linh cũng xem được clip to tiếng giữa nữ shipper và bà Nhàn song không quá ngạc nhiên, bởi nữ chủ quán này vốn nổi tiếng với phong cách nói chuyện không mấy niềm nở. Tuy nhiên, cá nhân cô chưa gặp phải trải nghiệm nào không hài lòng.

"Tôi thường đi cùng bạn trai và anh ấy là người xếp hàng gọi món. Vì vậy, việc bà Nhàn có hay chửi bới hay nạt nộ khách không, tôi không để ý, chỉ thi thoảng thấy bà ấy cáu lên, có thể do trời nóng hoặc khách đông quá", Linh nói.

Khách ngồi kín không gian bên trong quán trưa 14/5.

Cách đây không lâu, Linh và bạn trai chứng kiến cảnh bà Nhàn tranh cãi với một nhóm thực khách. Theo đó, vì quán đặt bàn nhờ trong không gian một quán nước, khách nếu muốn có chỗ ngồi mát, rộng rãi trong nhà thường được yêu cầu gọi thêm một ly nước.

Tuy nhiên, nhóm khách nữ, dường như lần đầu tới quán bún, tỏ ra không hài lòng với yêu cầu này. Sau vài câu to tiếng qua lại, nhóm khách quyết định rời đi và được bà Nhàn trả lại tiền bún đã thanh toán.

"Sau khi khách đi, bà vẫn lầm bầm nói gì đó tỏ vẻ không hài lòng. Về vấn đề gọi thêm nước, cá nhân tôi thấy có thể thông cảm vì giống như hình thức cộng sinh giữa các quán, nhất là ở không gian phố cổ chật chội", Linh chia sẻ.

Cũng là một vị khách thường ghé quán khoảng 2 năm nay, Ngọc Lan (phường Đống Đa) cho biết cô chủ yếu tới vì hương vị bún, không quá quan tâm những "phốt" của chủ quán. Cô cũng chưa từng bị bà chủ tỏ thái độ không tốt.

Với những lùm xùm của quán, cô chủ yếu biết đến qua mạng xã hội song không quá quan tâm.

"Tôi thấy đồ ăn ngon là được. Hoặc cũng có thể do tôi chưa gặp trải nghiệm không ưng ý nào ở đây nên vẫn đang thấy khá ổn. Nếu sau này có bị nặng lời hay gặp vấn đề gì, tùy tình huống, tôi có thể sẽ cân nhắc xem nên quay lại hay không", Lan nói.