Bị tố bán 4 con bề bề 'giá cắt cổ', chủ quán TQ qua đời vì áp lực

Sau khi bị khách tố bán hải sản với mức giá "trên trời", chủ quán hải sản - vốn có bệnh nền - đã qua đời vì nhận nhiều lời đe dọa.

Vụ việc "4 con bề bề giá 1.035 tệ" gây xôn xao ở Trung Quốc.

Gần đây, vụ việc "4 con bề bề giá 1.035 tệ" tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Một nữ du khách cho biết tối 4/5, khi ăn tại một nhà hàng ở quận Hải Đường, cô bị tính hóa đơn 1.815 tệ (7 triệu đồng) cho 2 món hải sản cùng đồ uống, trong đó riêng 4 con bề bề có giá 1.035 tệ (hơn 4 triệu đồng).

Người này cho rằng mức giá 756 tệ/kg bề bề (2,9 triệu đồng) là quá cao và nghi ngờ chủ quán thông đồng với tài xế taxi chở cô đến đó.

Theo The Paper, ngay khi nắm được thông tin, Cục Quản lý thị trường Tam Á phối hợp với các cơ quan liên quan vào cuộc điều tra. Nền tảng du lịch của thành phố cũng kích hoạt cơ chế bồi thường trước, đóng băng số tiền 1.815 tệ để sẵn sàng hoàn trả cho khách hàng.

Ngày 5/5, cơ quan chức năng tiến hành xác minh tài xế liên quan, đồng thời lập hồ sơ điều tra nhà hàng vì nghi ngờ có hành vi hối lộ thương mại.

Đến ngày 7/5, chính quyền Tam Á xác nhận mức giá bề bề 756 tệ/kg không phải là "chặt chém". Món được đưa ra phục vụ du khách là loại bề bề Thái Lan nhập khẩu với giá gốc 480 tệ/kg (1,8 triệu đồng). Mức chênh lệch bán ra nằm trong phạm vi quy định của địa phương.

Về phía nhà hàng, theo HK01, người đại diện khẳng định mọi mặt hàng ở đây đều được niêm yết giá công khai. Quy trình cân đo hải sản được thực hiện dưới hệ thống 26 camera giám sát. Khách hàng cũng đã ký xác nhận vào đơn gọi món trước khi chế biến.

Dù được làm rõ vấn đề giá cả, chủ nhà hàng hải sản đã qua đời hôm 5/5 vì áp lực quá lớn từ dư luận. Theo Ninepai News, người này vốn có sức khỏe yếu và nhiều bệnh nền. Ông qua đời ở tuổi 43, để lại vợ và 2 con nhỏ. Hiện cửa hàng tạm dừng hoạt động vì lo ngại vấn đề an ninh.

Ngày 9/5, trao đổi với phóng viên Modern Express, ông Hứa Tán thuộc Hiệp hội Nhà hàng Hải sản thành phố Tam Á cho biết loại hải sản được phục vụ là tôm tít nhập khẩu với tỷ lệ hao hụt có thể vượt 50%, nên chưa chắc quán có lãi.

Hóa đơn được tính cho khách hàng trong sự việc được kết luận là không "chặt chém".

Ông cho biết bề bề (hay tôm tít) được chia thành nhiều loại: loại nhỏ bản địa Hải Nam, thường gọi là bề bề; ngoài ra còn có 2 loại nhập khẩu từ Thái Lan với tên gọi là "tôm tít cao cấp", giá bán khác nhau tùy kích cỡ và có gạch hay không.

Loại tôm tít nhập khẩu này biến động giá mạnh và rất dễ chết, nên ngay cả vào mùa lễ Tết, trong số 300-400 nhà hàng hải sản ở Tam Á, chưa đến 30% muốn bán loại này.

"Những loại như tôm tít nhập khẩu hay tôm phú quý để trong bể có khi nửa tiếng là chết, tỷ lệ hao hụt có thể vượt quá 50%. Vì thế với thương gia, bán thì bán được nhưng thực sự có lãi hay không thì rất khó nói", ông nhận định.

Ông Hứa Tán cho biết do cơ quan chức năng chưa công bố kết quả điều tra cuối cùng, ông chưa tiện bình luận trực tiếp về vụ việc. Tuy nhiên, ông khẳng định hiện nay, Tam Á về cơ bản đã ngăn chặn được tình trạng "chặt chém" bằng cơ chế quản lý nghiêm ngặt. Nếu vi phạm, chủ quán có thể đối mặt mức phạt từ 300.000 đến 500.000 nhân dân tệ (1,1- 1,9 tỷ đồng ).

"Mọi thương gia đều phải bán theo mức giá do Trung tâm Quản lý giá thuộc Cục Phát triển và Cải cách Tam Á quy định. Giá thay đổi theo từng ngày", ông nói.

Ngoài ra, ông Hứa Tán cho biết tất cả cân điện tử tại các nhà hàng hải sản ở Tam Á đều được kết nối mạng. Giá hiển thị trên cân liên thông trực tiếp với hệ thống quản lý giá. Nếu khi in hóa đơn xuất hiện mức giá vượt quy định, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo và nhân viên chức năng sẽ xử lý ngay.

Tam Á cũng yêu cầu mọi nhà hàng phải lưu giữ hóa đơn nhập hàng trong thời gian dài. Việc cộng thêm bao nhiêu phần trăm vào giá gốc để bán cũng có quy định cụ thể. Công thức này đã tính đến tiền thuê mặt bằng, điện nước, nhân công và hao hụt.