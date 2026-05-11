Cô gái Việt mắc thủy đậu ở Dubai, bật khóc vì thấy gương mặt biến dạng

Sang Dubai tham gia một giải đấu boxing, Thu Trang không may phát bệnh thủy đậu. Tình trạng nghiêm trọng khiến cô phải hủy thi đấu, cách ly trong khách sạn để điều trị.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 11/5, Trần Thị Thu Trang (sinh năm 2003, còn gọi Chany) cho biết hiện tình trạng của cô đã ổn định, nhiều nốt mụn nước đã bắt đầu khô lại.

"Tôi đang tiếp tục theo dõi. Dự kiến trong khoảng 5 ngày nữa, nếu tình hình tiếp tục tiến triển tốt, tôi có thể về Việt Nam", Trang nói.

Trước đó vào rạng sáng 1/5, Thu Trang sang Dubai để tham dự một giải đấu boxing dành cho influencer có tên Allstar Championship Series. Lúc này, sức khỏe cô vẫn bình thường.

Sang ngày thứ hai, Trang nhận thấy da mặt xuất hiện một số nốt đỏ. Cho rằng đó là mụn, cô không quá để tâm, chỉ tránh những vùng này ra khi trang điểm. Tuy nhiên, việc tẩy trang sau đó vô tình khiến những nốt mụn này vỡ ra, lan nhanh.

Đến ngày 3/5, cũng là ngày thi đấu, tình trạng trở nên nghiêm trọng đến mức Trang phải nhờ ban tổ chức gọi bác sĩ tới kiểm tra và kết quả cho thấy cô mắc thủy đậu. Tình trạng khiến cô và ban tổ chức phải quyết định hủy việc thi đấu.

"Hai ngày thứ 4 và thứ 5 ở Dubai là lúc tôi phát bệnh nặng nhất, mặt thậm chí sưng lên. Mụn nước cũng lên nhiều ở các khu vực khác như lưng, đùi, đau nhức khiến tôi không thể ngủ nổi", Trang kể.

Theo lịch trình, ngày 4/5, Trang và ê-kíp sẽ quay lại Việt Nam. Song vì phát bệnh, một mình nữ TikToker phải ở lại điều trị, cách ly tại khách sạn đến nay. Trong một số video ghi lại, nữ TikToker không dám nhìn vào gương, bật khóc khi gặp tình huống hy hữu.

Trong quá trình điều trị, Thu Trang chia sẻ cô cảm động khi nhận được nhiều sự giúp đỡ, quan tâm của người theo dõi.

Vì sử dụng thuốc được kê ở Dubai không hiệu quả, Thu Trang nhờ một bác sĩ da liễu ở Việt Nam hỗ trợ. Theo đó, cô được lên một phác đồ điều trị khác và nhanh chóng nhận thấy sự chuyển biến tích cực. Hàng ngày, cô vẫn chụp ảnh tình trạng da và gửi cho bác sĩ kiểm tra.

Khi xem được các video của Trang, một phụ nữ người Việt sống tại Dubai cũng liên hệ, gửi tặng cô nhiều đồ ăn liền Việt Nam để sử dụng. Một người khác làm việc trong ngành da liễu còn nhắn tin ngỏ ý muốn hỗ trợ điều trị, tặng cô thêm đồ ăn.

Vì bị bệnh khi ở nước ngoài, Thu Trang cũng tốn kém không nhỏ cho việc điều trị. Ngoài một số loại thuốc được ban tổ chức mua giúp và sự giúp đỡ miễn phí của bác sĩ Việt Nam, cô ban đầu phải chi 5.150 AED (gần 37 triệu đồng) cho việc khám, xét nghiệm.

"Còn chi phí khách sạn hiện tôi cũng chưa rõ. Có lẽ khi khỏi bệnh và trả phòng, tôi mới làm việc và tính toán lại với phía khách sạn, ban tổ chức", cô cho hay.