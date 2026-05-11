Hai bức ảnh trái ngược của nữ công nhân đóng tàu Hải Phòng viral MXH

Sở hữu vẻ ngoài cá tính, Thu Thủy khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô làm công việc đóng tàu vốn gắn với sự nặng nhọc, vất vả.

Thu Thủy ở đời thường và lúc đi làm.

Mới đây, hình ảnh đối lập giữa lúc đi làm và ngoài đời của một cô gái thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Ở đời thường, cô gây ấn tượng với phong cách cá tính, chăm chút ngoại hình. Khi bước vào công việc, cô lại xuất hiện với đồ bảo hộ kín mít, gương mặt lấm lem bụi sắt tại xưởng đóng tàu.

Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi biết cô gái lựa chọn theo đuổi công việc vốn được xem là khá nặng nhọc, đòi hỏi sức bền và thường do nam giới đảm nhận.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngô Thu Thủy (sinh năm 2002, sống tại Hải Phòng) cho biết cô đã gắn bó với nghề đóng tàu được khoảng 3 năm. Công việc hiện tại chủ yếu là mài các chi tiết cho tàu đóng mới trước khi hoàn thiện.

"Nhà tôi 3 đời đều theo nghề đóng tàu nên tôi quyết định theo nghề này luôn", Thủy nói.

Theo Thủy, đặc thù công việc phải làm ngoài trời nên không tránh khỏi những hôm nắng nóng hoặc thời tiết khắc nghiệt. Mỗi ngày, cô bắt đầu làm việc từ 7h30, công việc sẽ do tổ trưởng phân công.

"Nếu không tăng ca thì tôi làm đến chiều, còn có hôm tăng ca tới 22h", cô chia sẻ.

Trong ngành đóng tàu, công việc mài block (gia công làm phẳng bề mặt của block máy - thân máy động cơ), mài chi tiết tàu đòi hỏi người lao động sử dụng máy mài để làm nhẵn bề mặt kim loại, xử lý mối hàn, loại bỏ phần sắt thừa trước khi sơn hoặc lắp ráp hoàn thiện. Đây là công việc tiếp xúc nhiều với bụi sắt, tiếng ồn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn lao động nên công nhân phải sử dụng đồ bảo hộ chuyên dụng trong suốt quá trình làm việc.

Thu Thủy cho biết mức lương cố định của cô khoảng 15 triệu đồng/tháng, còn nếu tăng ca thường xuyên có thể đạt 20-21 triệu đồng.

"Làm nghề này em cũng hay bị tai nạn lao động, có thể để lại di chứng đến hết đời", cô nói.

Dù công việc vất vả, Thủy cho biết bản thân vẫn cố gắng theo nghề nhờ sức khoẻ và sự quen thuộc từ môi trường gia đình. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận sẽ chuyển hướng công việc nếu sau này không còn đủ sức để theo nghề.

Trước những bình luận về sự khác biệt ngoại hình giữa lúc đi làm và ngoài đời, cô gái Hải Phòng cho biết bản thân cảm thấy bình thường.

"Bên ngoài có thể trang điểm, nữ tính nhưng khi làm việc thì cần sự chuyên nghiệp. Những công việc phải mặc đồ bảo hộ như đóng tàu mà tôi đang làm thì không thể ăn mặc giống dân văn phòng được", Thủy chia sẻ.