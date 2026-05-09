Bảo vệ tòa nhà ở TP.HCM lẻn vào phòng, trộm đồ lót của khách nữ

Trong thời gian về quê, T.T.M. sốc khi qua camera an ninh, cô phát hiện bảo vệ tòa nhà mình thuê lẻn vào phòng, trộm đồ cá nhân.

Cảnh bảo vệ đột nhập phòng khách thuê nhà, lấy trộm đồ lót Trong lúc T.T.M. (sinh năm 2002) về quê ăn Tết, nam bảo vệ ở TP.HCM lẻn vào phòng cô, mở tủ và trộm đi một số đồ lót.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 9/5, T.T.M. (sinh năm 2002) cho biết cô đã chuyển khỏi nhà trọ này vào cuối tháng 4 vừa qua. Cô đăng tải bài viết trên trang cá nhân nhằm cảnh báo những người thuê nhà sau, đồng thời thể hiện sự bức xúc của bản thân.



M. và một người bạn bắt đầu thuê căn phòng tại phường Vườn Lài, TP.HCM từ tháng 11/2025, hợp đồng ít nhất 6 tháng, với giá 8,2 triệu đồng bao gồm phí dịch vụ.

Vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, M. và bạn đều về quê, để trống phòng. Đến ngày 16/2, qua camera an ninh lắp trong phòng, M. phát hiện ông H. (khoảng 50 tuổi) - bảo vệ tòa nhà - tự ý vào phòng, lấy trộm đồ lót của cô và bạn. Người này sử dụng chìa khóa tổng của tất cả phòng trong tòa nhà để đột nhập.

Ngày 17/3, khi trở lại TP.HCM, M. thông báo sự việc với Phan Tuấn, người quản lý tòa nhà, yêu cầu giải quyết sự việc, nếu không sẽ chuyển đi sớm.

"Lúc đó bạn tôi chưa quay lại, tôi chỉ có một mình nên cũng hơi sợ, không dám làm lớn chuyện. Tôi cũng không dám báo công an", M. nói.

Ông H. bị camera ghi lại cảnh vào phòng, trộm đồ của M. và bạn. Ảnh cắt từ clip.

Ban đầu, phía quản lý trấn an M., cho biết sẽ nhanh chóng tìm hiểu và cho ông H. nghỉ việc sau 2 ngày. Tuy nhiên đến ngày 24/3, M. thấy ông H. chưa nghỉ việc nên tiếp tục gặng hỏi song vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Đến giữa tháng 4, ông H. mới bị cho nghỉ việc và có bảo vệ mới thay thế.

Cô gái sinh năm 2002 cho biết cô không dám trực tiếp đối chất với ông H. vì sợ. Trong suốt quá trình giải quyết sự việc, cô và bạn không nhận được lời xin lỗi từ phía nam bảo vệ hay quản lý tòa nhà, người trực tiếp làm việc.

"Sau đó, dù bức xúc, chúng tôi vẫn cố ở đến hết tháng 4 cho đủ thời hạn hợp đồng để nhận lại tiền cọc trước khi chuyển đi", M. nói, cho biết cảm thấy sợ hãi sau khi sự việc xảy ra.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Phan Tuấn xác nhận xảy ra sự việc tại tòa nhà anh quản lý. Giải thích việc không sớm đuổi việc ông H. cũng như có cách xử lý thỏa đáng hơn cho M., anh cho biết bản thân chỉ là người đứng ra thầu tòa nhà, sửa chữa rồi cho thuê lại chứ không phải chủ tài sản.

Trong khi đó, tổ bảo vệ do chủ nhà thuê, anh phải làm việc qua người này rồi mới có thể giải quyết cho khách.

Sau sự việc, nam quản lý cũng cho biết đã rút kinh nghiệm bằng việc lắp thêm camera an ninh từng tầng, thu hồi chìa khóa từ tổ bảo vệ để tránh sự việc tương tự có thể tái diễn.

"Sự việc chúng tôi cũng không mong muốn xảy ra. Sau đó mọi thứ cũng được giải quyết xong, tôi không hiểu sao giờ bạn ấy (M.) lại đăng bài như vậy", Tuấn nói.