Công an vào cuộc vụ tài xế xe ôm dọa khách, lấy 700.000 đồng/cuốc xe

Thông tin tài xế xe ôm có hành vi đe dọa, thu 700.000 đồng khi chở cặp vợ chồng từ bến xe Mỹ Đình đến gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cặp vợ chồng trong video được người dân ghi lại.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 8/5, lãnh đạo công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành điều tra vụ việc tài xế xe ôm thu 700.000 đồng/cuốc xe của cặp vợ chồng bắt xe từ bến xe Mỹ Đình về Lai Châu.

"Chúng tôi đã vào cuộc xác minh từ ngay tối 7/5, phối hợp thêm với lực lượng công an thành phố", đơn vị cho biết.

Trước đó vào tối 7/5, mạng xã hội lan truyền nhiều video, hình ảnh ghi lại sự việc một cặp vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) để bắt xe khách về Lai Châu.

Theo lời kể của nạn nhân được người dân ghi lại trong video, hai vợ chồng bị một tài xế xe ôm tiếp cận, mời chào sử dụng dịch vụ. Đến khi "dụ" được cả hai lên hai xe máy, tài xế tìm cách đi lòng vòng, không đến đúng nơi cặp đôi yêu cầu.

Nam tài xế (áo trùm đầu xám) rút vật nhọn nghi là dao đe dọa người chồng.

Trên đường, khi hai vợ chồng tỏ thái độ bất an, truy hỏi, tài xế xe ôm lảng tránh và bắt đầu yêu cầu trả tiền. Tuy nhiên, người vợ không đồng ý, muốn được đưa đến nơi bắt được xe khách mới trả tiền.

Khi đến điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, tài xế đòi cặp vợ chồng phải trả 500.000 đồng tiền. Sau đó, lấy lý do cả hai có nhiều hành lý, người này tiếp tục đòi thêm 200.000 đồng.

Khi bị phản ứng vì cho rằng giá quá cao, nam tài xế lớn tiếng đe dọa, thậm chí rút vật giống như dao ra đe dọa người chồng. Sau khi lấy được tiền, người này nhanh chóng rời đi.

Sự việc được một số người dân bên đường chứng kiến và ghi lại, tỏ ra bức xúc trước hành vi của tài xế. Hiện, sự việc vẫn thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.