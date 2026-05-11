Diễn biến mới vụ người đàn ông dùng chó quật shipper ở TP.HCM

Người đàn ông dùng chó liên tục quật vào người shipper ở TP.HCM đã bị cơ quan công an mời lên làm việc.

Clip shipper ở TP.HCM bị đánh vì không cắt lông chó gây phẫn nộ Trong đoạn video đang lan truyền, nam shipper phường Rạch Dừa nhiều lần nói mình không phải nhân viên chăm sóc thú cưng nhưng vẫn bị người đàn ông đánh vì không đáp ứng yêu cầu.

Sáng 11/5, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Rạch Dừa cho biết ông N.D.T. (sinh năm 1971, người đàn ông áo trắng dùng chó quật vào người nam shipper) cùng những người liên quan đã được mời về trụ sở làm việc để lấy lời khai, phục vụ điều tra.

"Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, làm rõ vụ nam shipper bị hành hung trong lúc giao hàng trên địa bàn, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua", người đại diện cho hay.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 ngày 10/5, anh Đ.T.C. (sinh năm 1991, nhân viên giao hàng) đến giao đơn hàng, bên trong là dụng cụ cắt tỉa lông thú cưng, cho ông N.D.T. (cùng ngụ phường Rạch Dừa) tại khách sạn T.L. trên đường Nguyễn Sáng. Trong lúc nhận hàng, ông T. cho rằng sản phẩm không đúng mẫu đã đặt nên yêu cầu mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng trực tiếp trên chú chó.

Ông T. đã bị đưa về đồn công an để làm việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, nam shipper không đồng ý và hướng dẫn khách liên hệ đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện đổi trả theo quy định, vì shipper không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn. Cả hai bên xảy ra cự cãi.

Khi anh C. quay ra xe định rời đi, ông T. bất ngờ dùng tay đánh vào mặt khiến anh C. chảy máu mũi, sau đó tiếp tục ẵm chú chó quật vào người nam shipper.

Toàn bộ vụ việc được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội và lan truyền nhanh chóng vào chiều 10/5. Đoạn video sau đó thu hút nhiều bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng yêu cầu của người đàn ông là vô lý vì công việc của shipper chỉ là giao nhận hàng hóa, không phải cung cấp các dịch vụ chăm sóc thú cưng.

Một số người khác cũng cho rằng cách ứng xử trong video có dấu hiệu thiếu tôn trọng người lao động dịch vụ. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản bày tỏ lo ngại khi chú chó liên tục kêu la trong lúc bị giữ trên tay.

Hiện Cơ quan Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.