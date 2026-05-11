Cảnh bà lão xé tóc cô gái trên tàu điện khiến dân mạng TQ phẫn nộ

Người phụ nữ giật tóc cô gái để giành ghế trên tàu điện Một phụ nữ trung niên ở Hong Kong (Trung Quốc) gây phẫn nộ khi hành hung cô gái để chiếm hai ghế ưu tiên trên tàu điện. Người này từng nhiều lần gây rối ở nơi công cộng.

Sau khi clip lan truyền, nhiều cư dân mạng cho biết họ từng nhiều lần chứng kiến người phụ nữ có hành vi tương tự ở các tuyến tàu điện và địa điểm công cộng khác, theo SCMP.

Video được đăng trên mạng xã hội Threads hôm 9/5. Người đăng bài cho biết họ "thật sự không nói nên lời" khi chứng kiến sự việc.

Trong đoạn video, người phụ nữ dùng cả tay lẫn chân để đẩy cô gái tóc dài đang ngồi cạnh mình. Có lúc, bà còn kéo tóc nạn nhân và dùng chân chèn vào người cô gái để ép cô rời khỏi chỗ ngồi.

Một nữ hành khách ngồi gần đó đã lên tiếng can ngăn. Người này nhắc rằng người phụ nữ đang chiếm cùng lúc 2 ghế và yêu cầu bà dừng lại. Tuy nhiên, bà ta tiếp tục đẩy luôn cả người can thiệp ra xa.

Những người có mặt trên tàu còn kể lại một khoảnh khắc kỳ lạ khi người phụ nữ ngả người ra sau rồi dùng đầu như "chiếc búa húc" để ép cô gái trẻ tránh đi.

Dù bị tác động bằng vũ lực, cô gái vẫn giữ bình tĩnh trong suốt vụ việc trước khi chuyển sang ghế khác ngồi. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm với nạn nhân, đồng thời khen cách cô giữ bình tĩnh giữa tình huống căng thẳng.

Không ít người cho biết họ nhận ra người phụ nữ trung niên này vì bà thường gây phiền toái trên các phương tiện công cộng. Một số nhân chứng nói từng thấy bà dùng túi xách phủ quần áo để chiếm nhiều ghế trên các tuyến Tsuen Wan và Kwun Tong.

Một số người khác cho biết họ thường gặp bà tại khu Exchange Square và Repulse Bay. Theo mô tả, bà có những hành động như đặt nhiều cốc giấy rỗng trên bàn hoặc chiếm nhiều chỗ ngồi trong quán cà phê.

Thậm chí, có cư dân mạng còn nói sẵn sàng đứng ra làm chứng về các hành vi của người phụ nữ này nếu cần.