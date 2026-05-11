Cư dân đấm gục thành viên BQT chung cư vì bị nhắc đeo rọ mõm cho chó

Bị nhắc nhở vì không rọ mõm cho chó khi di chuyển trong thang máy và hành lang, chủ căn hộ ở tòa CT8A Đại Thanh lăng mạ, hành hung thành viên ban quản trị.

Người đàn ông vi phạm quy định của chung cư khi không rọ mõm cho chó.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện ban quản trị (BQT) CT8 Đại Thanh (Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra vào sáng 10/5, khi có phản ánh khẩn cấp về một cư dân tòa CT8A đưa một con chó to di chuyển trong khu vực thang máy và hành lang nhưng không đeo rọ mõm, khiến những cư dân khác sợ hãi.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, BQT đã tiến hành kiểm tra, trích xuất camera và xác định phản ánh của cư dân là hoàn toàn có cơ sở.

Theo hình ảnh được cắt ra từ camera, chủ căn hộ (mặc áo polo trắng) dắt theo một chú chó giống becgie đen vào thang máy mà không có rọ mõm, trong khi hai em nhỏ đi chung thang tỏ ra sợ sệt đứng né ra một góc.

Nhằm bảo vệ an toàn chung cho cộng đồng cư dân, tổ công tác gồm thành viên BQT, đội an ninh và đại diện tổ dân cư (trưởng thôn 8) đã trực tiếp lên làm việc, nhắc nhở chủ căn hộ thực hiện đúng quy định quản lý vật nuôi tại chung cư.

Người đàn ông chửi bới, hành hung thành viên ban quản trị khi bị nhắc nhở.

Tuy nhiên, thay vì hợp tác, chấp hành nội quy và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chủ căn hộ này lại có thái độ chống đối, sử dụng nhiều lời lẽ lăng mạ.

Đỉnh điểm, chủ hộ này đã lao vào tấn công, đấm mạnh vào vùng gáy của anh Bùi Văn Tuân, thành viên BQT đang làm nhiệm vụ, khiến anh Tuân gục tại chỗ.

"Anh Tuân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện tại anh trong tình trạng đau đầu, khó khăn trong việc cử động tay chân, không tự nâng được đầu lên, không ăn uống được gì và liên tục nôn ói. Các y bác sĩ cảnh báo: bệnh nhân phải nằm bất động, không được di chuyển trong vòng 3 ngày liên tiếp để theo dõi", đại diện BQT cho biết.

Chia sẻ thêm về quy định, thành viên BQT cho biết tòa nhà nội quy liên quan đến nuôi thú cưng trong chung cư, chỉ cho phép nuôi chó cảnh với kích thước nhỏ. Chủ vật nuôi phải rọ mõm khi thú cưng di chuyển ở khu vực chung, và dọn vệ sinh nếu con vật phóng uế.

"Trước đây, cũng từng xảy ra trường hợp mâu thuẫn giữa cư dân khi quy định không được tuân thủ. Nhưng vụ việc lần này khiến BQT nhận thấy phải thắt chặt hơn nữa nội quy. Vụ việc lan truyền cũng đã khiến nhiều cư dân bức xúc vì hành vi bạo lực của chủ căn hộ nêu trên", đại diện BQT nói.

BQT CT8 Đại Thanh cũng đã tiến hành tổng hợp hồ sơ, hình ảnh camera, lời khai nhân chứng cùng các tài liệu liên quan và nộp đơn trình báo đến Công an xã Đại Thanh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews vào chiều 11/5, đại diện Công an xã Đại Thanh cho biết đã nhận được đơn trình báo và đang trong quá trình xử lý.