Tranh cãi ly nón lá 'Made in China' của Highlands Coffee

Sau tranh cãi quanh dòng chữ “Made in China” ở ly nắp nón lá, sản phẩm thuộc BST “Bản sắc” của Highlands Coffee không còn trên website.

Ngày 6/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc ly thuộc bộ sưu tập “Bản sắc” của Highlands Coffee có in dòng chữ “Made in China” ở mặt dưới phần nắp cách điệu hình nón lá. Chi tiết này nhanh chóng gây chú ý vì sản phẩm được giới thiệu lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 8/5 tại 4 cửa hàng Highlands Coffee ở phường Sài Gòn và phường Tân Thuận (TP.HCM), 3 chi nhánh hiện mỗi nơi chỉ còn duy nhất một chiếc ly nắp nón. Trong khi đó, một cửa hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận) cho biết sản phẩm đã hết hàng. Về thời gian có hàng, đại diện cửa hàng cho biết chưa nhận được thông báo cụ thể.

Mẫu ly này được bán với giá 580.000 đồng, nổi bật với phần nắp mô phỏng nón lá. Theo mô tả từ thương hiệu, sản phẩm hướng đến việc kết nối hình ảnh truyền thống với phong cách sống hiện đại.

Sau khi hình ảnh xuất xứ được chia sẻ, nhiều ý kiến cho rằng điều gây tranh luận không nằm ở nơi sản xuất, mà ở sự khác biệt giữa thông điệp quảng bá “bản sắc Việt” và việc gia công ở nước ngoài. Một số người dùng bày tỏ cảm giác hụt hẫng khi sản phẩm sử dụng biểu tượng văn hóa quen thuộc nhưng không được sản xuất trong nước.

"Nếu chỉ là một chiếc ly thông thường thì không ai bàn cãi. Nhưng sản phẩm này dùng hình ảnh nón lá để kể câu chuyện văn hóa Việt nên việc thấy dòng chữ này khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng", một người dùng bình luận.

Ly nắp nón lá thuộc BST "Bản sắc" của thương hiệu gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc đặt gia công tại Trung Quốc là lựa chọn phổ biến của nhiều thương hiệu nhằm tối ưu chi phí và quy mô sản xuất. Theo quan điểm này, nơi sản xuất không quyết định toàn bộ giá trị của sản phẩm, trong khi yếu tố thiết kế và trải nghiệm sử dụng mới là điều quan trọng.

"Điều thương hiệu bán là ý tưởng và thiết kế. Còn sản xuất ở đâu phụ thuộc chuỗi cung ứng và bài toán kinh doanh", một người dùng bình luận.

Nhiều người cho rằng tranh cãi lần này phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn của người tiêu dùng với các sản phẩm khai thác yếu tố văn hóa bản địa. Khi sử dụng hình ảnh như nón lá để xây dựng câu chuyện thương hiệu, khách hàng thường kỳ vọng sự kết nối với văn hóa Việt thể hiện rõ hơn trong cả thiết kế lẫn quá trình sản xuất.

Hiện sản phẩm không còn hiển thị trên website chính thức của thương hiệu, trong khi gian hàng trên Shopee cũng chuyển sang trạng thái hết hàng.

Tri Thức - Znews đã liên hệ song thương hiệu không phản hồi về vấn đề này.