Cặp đôi được ba mẹ đầu tư tiền tỷ đi Đức, về Việt Nam bán cà phê dạo

Sau một ngày dài bán cà phê lề đường tại Phú Quốc, ban đêm, người yêu của Hân còn làm thuê ở bếp ăn tới 2h sáng để có thêm thu nhập.

Rời nước Đức, Hân về Việt Nam bán cà phê dạo.

5h30 sáng, Ngọc Hân (sinh năm 2000) cùng bạn trai thức dậy, tất bật chuẩn bị đồ để bắt đầu một ngày bán cà phê dạo ở Phú Quốc. Công việc này đã duy trì suốt hơn nửa năm qua.

"Dù vất vả, những ngày rong ruổi như vậy lại mang đến cho tôi niềm vui, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình", Hân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trước đó, vào năm 2024, Hân và bạn trai quyết định sang Đức làm việc. Bố mẹ cặp đôi đã chi tiền tỷ để các con có cơ hội sang nước ngoài thử sức. Tuy nhiên, tại nơi làm việc, Hân gặp tình trạng căng thẳng kéo dài. Những ngày đi làm rồi trở về căn phòng nhỏ lặp đi lặp lại khiến Hân rơi vào trạng thái trầm cảm, mất phương hướng.

Vốn là người năng động, Hân nhận ra cô không phù hợp với cuộc sống bó hẹp nơi xứ người. Trong khi đó, nửa đầu năm 2025, bạn trai cô cũng trải qua giai đoạn thất nghiệp kéo dài nửa năm, khiến cả hai chịu áp lực lớn về tinh thần lẫn tài chính khi chi phí sinh hoạt tại Đức đắt đỏ, phụ thuộc nhiều vào gia đình.

Sau nhiều cân nhắc, tháng 9/2025, cặp đôi quyết định trở về Việt Nam.

Khởi nghiệp với số vốn 8 triệu đồng

Ban đầu, cô dự định khởi nghiệp với các món ăn sáng như xôi, bánh mì. Tuy nhiên, cơ duyên đã khiến cô chuyển hướng sang bán cafe lề đường tại Phú Quốc.

Những ngày đầu khởi nghiệp, khó khăn lớn nhất là không có khách. Không có lợi thế về mặt bằng hay vốn lớn, Hân chọn cách xây dựng kênh mạng xã hội để kể lại hành trình của mình. Câu chuyện một cô gái trẻ một mình đến Phú Quốc lập nghiệp, không người thân bên cạnh, nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Từ sự đồng cảm ban đầu, khách hàng dần quay lại vì chất lượng đồ uống. Nhờ đó, công việc kinh doanh từng bước ổn định.

Sau những ngày đầu khó khăn, công việc kinh doanh của cặp đôi dần ổn định.

Hân cho biết số vốn khởi nghiệp của hai người chỉ khoảng 8 triệu đồng. Sau một thời gian vận hành, họ đã có kế hoạch mở thêm chi nhánh thứ hai.

Quyết định từ bỏ con đường làm việc ở nước ngoài khiến nhiều người xung quanh bất ngờ, thậm chí hoài nghi.

"Tôi may mắn khi được bố ủng hộ. Bố nói, sức khỏe và tinh thần của con gái quan trọng hơn tất thảy những kỳ vọng khác", Hân trải lòng.

Theo Hân, giai đoạn đầu khởi nghiệp luôn đi kèm khó khăn, nhưng đó là điều tất yếu. Việc được sống đúng với mong muốn, theo đuổi công việc mình yêu thích khiến cô không cảm thấy hối tiếc.

Hạnh phúc vì được làm điều mình muốn

Hân chia sẻ cô đã nghe được từ rất nhiều người cho rằng ba mẹ đã tốn công cho ăn học, nên khi ra trường phải làm công việc đàng hoàng như văn phòng, còn đi bán hàng thì bị xem là không xứng đáng, thậm chí là bất hiếu. Hân đã suy nghĩ về điều này rất nhiều lần, cũng có lúc tự hỏi liệu mình có đang đi sai hướng hay không.

Nhưng rồi Hân nhận ra rằng phần lớn mọi người đều mặc định học cao thì phải làm công việc tương xứng với bằng cấp. Trong khi với cô, công việc nào cũng đáng trân trọng, miễn là được làm bằng mồ hôi, công sức, sự tâm huyết và sự lương thiện. Đó đều là lao động chân chính.

Hân và người yêu vẫn miệt mài pha chế cafe mỗi đêm, công việc khiến họ cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Dù chỉ là bán cà phê dạo, Hân vẫn học hỏi được rất nhiều điều, biết áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, và thậm chí còn có thể phát triển, mở rộng thêm chi nhánh trong tương lai.

Hiện tại, cuộc sống của cặp đôi vẫn xoay quanh công việc với cường độ cao: ban ngày bán cà phê, ban đêm bạn trai cô làm thêm tại bếp ăn đến 2h sáng để duy trì thu nhập. Dù có ý kiến cho rằng đó là sự lãng phí thời gian và tiền bạc đầu tư cho việc ra nước ngoài, họ vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

"Tôi chỉ cảm thấy may mắn khi được sống là chính mình, làm công việc mình thích", Hân chia sẻ.