Ông bà khóc khi trao vàng, sổ đỏ cho cháu gái mồ côi đi lấy chồng

Chứng kiến cháu gái tìm được hạnh phúc sau những năm tháng thiếu vắng bố mẹ, ông bà của Kim Ngân không giấu được xúc động, thay mặt hai con đã khuất chuẩn bị của hồi môn, gả cháu về nhà chồng.

Cô dâu mồ côi được ông bà nội trao vàng, sổ đỏ gây xúc động Ông bà của Kim Ngân bật khóc trong ngày cưới cháu gái, thay các con đã khuất trao của hồi môn cho cháu.

Ngày 13/2, đám cưới của Kim Ngân (sinh năm 1999, Hà Tĩnh) diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động.

Khoảnh khắc ông Đào Văn Chắt (sinh năm 1949) và bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1954) thay mặt các con đã khuất trao cho cháu gái của hồi môn gồm vàng và một cuốn sổ đỏ, tài sản được tích góp suốt nhiều năm khiến nhiều người xúc động. Với ông bà, đó không chỉ là vật chất mà còn là tình yêu thương, mong muốn cháu gái không thiệt thòi khi về nhà chồng.

Trong lễ gia tiên, hai chiếc ghế tượng trưng cho bố mẹ Ngân được đặt trang trọng. Trên đó là dòng nhắn nhủ của Ngân gửi tới bố mẹ.

"Gửi bố mẹ thương nhớ, hôm nay em bé đi lấy chồng. Em tin bố mẹ luôn hiện diện trong mọi chặng đường em lớn lên. Bố mẹ yên tâm vì chúng con sẽ nắm tay nhau thật hạnh phúc. Anh ấy là người mà con tin bố mẹ sẽ hạnh phúc khi gửi gắm con", Ngân viết.

Khoảnh khắc Ngân bật khóc khi được ông trao cho chú rể. Ông nội Ngân cũng xúc động rơi nước mắt suốt lễ cưới của cháu gái.

Không kìm được cảm xúc, ông bà nội của Kim Ngân nhiều lần bật khóc khi chứng kiến khoảnh khắc cháu gái nhỏ đã trưởng thành, có gia đình mới. Ông cũng dặn dò chú rể: "Ông mong con sẽ yêu thương, trân trọng cháu của ông bà. Đây là cục vàng của ông bà đã chăm bẵm bao nhiêu năm qua".

Đáp lại, chú rể hứa sẽ chăm sóc vợ bằng tất cả sự chân thành. "Khi nhận tôi từ tay ông bà, anh hứa sẽ yêu thương, trân trọng tôi bằng tất cả những gì mình có", Ngân chia sẻ.

Gia đình chồng Ngân cũng dành cho cô dâu sự ấm áp và yêu thương. Bố mẹ chồng tâm sự sẽ coi con dâu như con gái út trong nhà, yêu thương và chở che, bù đắp thiệt thòi suốt tuổi thơ của Ngân.

Phía sau giọt nước mắt hạnh phúc trong ngày cưới của Kim Ngân là tuổi thơ nhiều mất mát. Bố Ngân qua đời vì bệnh nặng khi cô mới 5 tuổi. Một năm sau, mẹ cô cũng mất vì quá đau buồn. Từ năm 6 tuổi, Ngân mồ côi cả cha lẫn mẹ, được ông bà nội nuôi dưỡng.

Suốt những năm tháng lớn lên, ông bà trở thành chỗ dựa duy nhất. Nhà cách trường tiểu học chỉ 100 m nhưng suốt 5 năm, ông vẫn đưa đón Ngân mỗi ngày. Khi lên cấp trên, Ngân đi học thêm cách nhà 7 km, có những hôm 22-23h, ông vẫn kiên trì đưa đón bất kể mưa nắng.

Ông bà nội thay các con đưa cháu gái về nhà chồng.

Ở nhà, bà Kim Ngân chăm chút từng bữa ăn theo sở thích của cháu gái, bù đắp bằng tất cả tình thương. Trong suốt 12 năm đi học, từ thi cử đến sinh hoạt, ông bà dù tuổi cao vẫn luôn đồng hành, không để Ngân thua thiệt bạn bè.

"Dù không có bố mẹ bên cạnh, tôi chưa từng cảm thấy mình kém may mắn. Ngược lại, tôi thấy mình còn được yêu thương nhiều hơn", Ngân chia sẻ.

Ngoài ông bà, cô chú trong gia đình cũng hỗ trợ chi phí học tập, chăm sóc Ngân như con ruột. Chính sự bao bọc ấy giúp cô lớn lên trong đủ đầy tình cảm.

Ngày về nhà chồng, Ngân không chỉ mang theo của hồi môn mà còn là tình yêu thương tích góp suốt cả tuổi thơ. Với cô, bố mẹ vẫn luôn hiện diện trong tâm trí, còn ông bà chính là người đã thay bố mẹ viết tiếp hành trình trưởng thành.

Cô gái mồ côi cha mẹ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình.