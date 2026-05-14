Theo phụ huynh đi làm, cậu bé Trung Quốc thiêu rụi cả văn phòng

Một phụ huynh ở Trung Quốc đưa con trai 12 tuổi đến nơi làm việc để gắn kết tình cảm, nhưng không ngờ cậu bé lại nghịch lửa khiến cả văn phòng bị thiêu rụi.

Cảnh bị thiêu rụi bên trong văn phòng. Ảnh: Weibo.

Vụ việc xảy ra ngày 30/4 tại thành phố Ninh Ba, thuộc tỉnh Chiết Giang. Danh tính và giới tính của phụ huynh chưa được tiết lộ, cũng chưa rõ người này làm việc cho công ty nào.

Trong lúc mải làm việc, phụ huynh để cậu bé ở lại một mình trong văn phòng. Vì buồn chán, cậu bé lấy bật lửa đốt giấy ăn để chơi, theo Red Star News.

Tia lửa sau đó bén vào các đồ đạc chất gần bàn làm việc, nhanh chóng bùng lên thành đám cháy lớn bao trùm cả văn phòng.

Khi phát hiện sự việc, cậu bé gọi phụ huynh cầu cứu. Người này sau đó liên hệ lực lượng cứu hỏa. Trong lúc chờ lính cứu hỏa tới nơi, phụ huynh cùng một số nhân viên đã dùng bình chữa cháy bột khô để dập lửa.

Đám cháy phần lớn được khống chế trước khi lực lượng chức năng đến, tuy nhiên văn phòng gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Không có ai bị thương nhưng thiệt hại được cho là lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Hiện trường văn phòng sau khi lửa được dập tắt. Ảnh: Weibo.

Hiện chưa rõ phụ huynh có phải chịu hình phạt nào hay không. Tại hiện trường, một lính cứu hỏa đã nhắc nhở mọi người nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy.

"Trẻ em rất tò mò về mọi thứ nhưng lại thiếu ý thức an toàn. Phụ huynh cần trông nom cẩn thận và tăng cường giáo dục cho con. Chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa lớn", người lính cứu hỏa nói.

Những vụ trẻ em nghịch lửa gây cháy không phải hiếm ở Trung Quốc.

Năm ngoái, cũng tại tỉnh Chiết Giang, một bé trai đã dùng bật lửa đốt nhiều đồ vật trong hành lang cầu thang chung cư. Đám cháy được ban quản lý tòa nhà dập tắt kịp thời.

Năm 2023, một bé trai 9 tuổi đã đốt thùng xốp tại nhà trong lúc mẹ đang nói chuyện điện thoại với bạn. Người mẹ sau đó phải dùng tới hai bình chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc mới nhất cũng gây nhiều tranh cãi. "Một đứa trẻ 12 tuổi không còn quá nhỏ nữa. Có vẻ cậu bé này được gia đình nuông chiều quá mức", một người bình luận.

Một người khác viết: "Có lẽ sau vụ này, nhiều công ty sẽ không còn cho nhân viên đưa con tới văn phòng nữa".