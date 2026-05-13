Bệnh nhân bị đột quỵ, bệnh viện giúp bán hết veo 4 tấn táo ở TQ

Bị đột quỵ khi chở táo đi bán, anh Ji Yaozhong (44 tuổi) xúc động được nhân viên bệnh viện giúp bán sạch hàng sau 19 tiếng.

4.000 kg táo của Ji được bệnh viện bán giúp.

Ngày 2/5, Ji Yaozhong (44 tuổi), nông dân đến từ huyện Yangxian (tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc), lái chiếc xe tải chở 4.000 kg táo đến bán ở huyện Xianfeng (tỉnh Hồ Bắc). Trên đường, anh bị đột quỵ, khiến cánh tay phải bị tê liệt và không thể nói chuyện bình thường.

Ji được đưa đến Bệnh viện Y học Cổ truyền huyện Xianfeng để cấp cứu. Anh may mắn được cứu sống nhưng các bác sĩ cho biết anh sẽ phải trải qua quá trình phục hồi chức năng lâu dài, theo Hubei Daily.

Vợ của Ji, Liang Lili, đến để chăm sóc chồng. Tuy nhiên, cô không biết lái xe nên phải để lại chiếc xe tải của Ji, cùng với đống táo, ở bệnh viện.

Ji là trụ cột duy nhất trong gia đình. Bố mẹ anh đều ốm yếu và có hai con nhỏ đang học tiểu học. Sau khi biết về hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân 44 tuổi, bệnh viện Xianfeng đã ra chỉ thị cho nhân viên vào chiều ngày 4/5, đề nghị họ mua táo của anh với hy vọng giúp giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính.

Ji may mắn được cấp cứu kịp thời và xúc động khi được đội ngũ nhân viên y tế giúp bán sạch số táo.

Các nhân viên từ bộ phận hậu cần đã lái xe tải của Ji đến cổng bệnh viện rồi dựng các gian hàng để bán trái cây. Ji cho biết táo được anh bán với giá 2,5 nhân dân tệ/kg (gần 10.000 đồng).

Một số nhân viên đã chi hơn 500 nhân dân tệ (hơn 1,9 triệu đồng) để mua táo, trong khi những người khác giúp phân loại, đóng gói và cân táo. Một số nhân viên bệnh viện gửi đồ ăn cho Liang, khuyên cô chăm sóc bản thân.

Câu chuyện bệnh viện bán táo giúp người nông dân bị đột quỵ nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương, toàn bộ 4.000 kg hàng đã được bán hết trong vòng 19 giờ, mang lại tổng doanh thu 34.000 nhân dân tệ (hơn 131 triệu đồng) giúp Ji.

"Tôi vô cùng biết ơn người dân Xianfeng. Những quả táo này đã tiêu tốn của tôi hơn 20.000 nhân dân tệ. Nếu chúng bị thối, tôi không biết phải làm sao", Ji xúc động bày tỏ trong khi giọng nói vẫn còn yếu ớt.

Liang cũng xúc động rơi nước mắt khi chia sẻ giới truyền thông: "Các bác sĩ đã cứu sống chồng tôi, và những người tốt bụng trong thị trấn đã giúp gia đình tôi giải quyết khó khăn tài chính. Tôi không có họ hàng nào ở Tiên Phong, nhưng ở đây tôi được đối xử như người nhà. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của mọi người".

Ngày 6/5, chính quyền huyện Yangxian, quê nhà của Ji, thông báo trên mạng xã hội rằng bắt đầu từ ngày 7/5, tất cả khu du lịch của huyện sẽ miễn phí vé vào cửa trong một năm cho cư dân có hộ khẩu thành phố Enshi, nơi quản lý huyện Xianfeng.

Một ngày sau, huyện Xianfeng đã đáp lại lòng tốt đó bằng cách ban hành chính sách tương tự đối với người dân huyện Yangxian. Một trong những điểm du lịch hàng đầu là pháo đài Đường Nha Tí, kinh đô lịch sử của các dân tộc thiểu số địa phương, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.