Quán lẩu cay Trung Quốc 'vỡ trận' vì vẻ mặt cọc của đầu bếp

Từ biểu cảm mệt mỏi khi phục vụ món malatang giữa dòng khách đông nghẹt, đầu bếp Na Guoping bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Biểu cảm nhăn nhó giúp đầu bếp Na Guoping nổi tiếng năm 2024.

Trong đoạn video giúp bản thân trở thành hiện tượng mạng năm 2024, ông Na Guoping mang vẻ mặt mà nhiều người có thể đồng cảm: hoàn toàn kiệt sức.

Đứng trước nồi nước dùng đang sôi với đầy nguyên liệu sống, người đầu bếp liếc nhìn đám đông khách hàng chen kín bên ngoài căn bếp mở nhỏ xíu rồi nhăn mặt đầy bất lực.

Dù chỉ xuất hiện vài giây trong một video cập nhật về độ nổi tiếng ngày càng tăng của phố ẩm thực ở thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) - nơi được gọi là “quê hương của món malatang (một loại lẩu cay) đậm đà” - Na nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Và không may cho người đầu bếp vốn đã quá tải này, sự chú ý sau đó chỉ khiến ông bận rộn hơn, theo Sixth Tone.

Bất ngờ thành hiện tượng mạng

Đầu năm 2024, khi cả Trung Quốc phát cuồng vì món malatang sau khi hai influencer ẩm thực ca ngợi món ăn rẻ tiền, có thể tùy chọn nguyên liệu này trên mạng. Một bài đăng nhận hơn 242.000 bình luận và gần 1,5 triệu lượt thích. Món ăn này vốn đã phổ biến trên toàn Trung Quốc từ lâu, nhưng ngay sau đó, thực khách từ khắp nơi đổ về Cam Túc để nếm thử “malatang chính gốc”.

Ở trung tâm cơn sốt ấy là quán Ha Haiying Malatang, nằm trong một sân chung ở trung tâm thành phố cùng nhiều quán ăn nhỏ khác. Trong nhiều tháng, du khách chen kín khu vực này, hàng người xếp dài hơn 100 m - có người phải chờ tới 7 tiếng chỉ để ăn một bát súp với những nguyên liệu mình chọn - trong khi các streamer mang chân máy tranh nhau vị trí quay cảnh chế biến món ăn.

“Tôi chưa từng thấy nhiều người đến thế trong đời. Tôi thậm chí còn không biết trên đời có nhiều người như vậy", đầu bếp Na Guoping nói.

Ông Na là đầu bếp ở quán lẩu cay nổi tiếng Cam Túc.

Thời điểm đó, ông Na chỉ ngủ 5 tiếng mỗi đêm và đã mất hai móng tay khi bóc lớp vỏ nhựa khỏi hàng nghìn cây xúc xích - một nguyên liệu rất phổ biến trong malatang. Ông cho biết biểu cảm đau khổ trong video viral xuất phát từ sự kiệt sức và cảnh dòng người bất tận chờ được phục vụ.

Khi đoạn video lan truyền và hàng chờ ngày càng dài hơn, văn phòng quản lý cộng đồng địa phương đã quyết định giới hạn quán chỉ phục vụ 150 khách mỗi ngày để tránh tình trạng quá tải nguy hiểm.

Ngày nay, chỉ còn một chiếc điện thoại hướng về căn bếp từng nổi tiếng này - chiếc của chính Na. Ông livestream trong lúc chuẩn bị rau củ và các nguyên liệu khác cho khách, đồng thời quảng bá các sản phẩm gia vị mang thương hiệu riêng của quán.

Khoảng sân giờ hiếm khi chật kín như trước, nhưng bên ngoài Ha Haiying Malatang vẫn thường có hàng người xếp hàng, thời gian chờ vào giờ cao điểm khoảng 40 phút. Dù cơn sốt malatang đã hạ nhiệt, sự tận tâm của ông Na với món ăn đặc trưng của Cam Túc vẫn không thay đổi.

Không phải thành công sau một đêm

Na làm việc tại quán ở quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy cùng anh rể Yang Jibing - người pha nước sốt - và chủ quán Ha Haiying, cũng là em họ của ông. Ông bắt đầu công việc từ năm 2006 với việc rửa rau và làm việc vặt trước khi trở thành đầu bếp.

Người đàn ông 45 tuổi tin rằng để nấu được một bát malatang ngon không thể học trong ngày một ngày hai, điều quan trọng nhất là hương vị phải chuẩn.

Na cho biết kể từ khi mở cửa khoảng 25 năm trước, Ha Haiying Malatang luôn làm ăn tốt vì quán không tiếc tiền mua nguyên liệu chất lượng cao nhằm đảm bảo hương vị chính thống. Tuy nhiên, lượng khách tăng rõ rệt từ cuối năm 2022.

“Nồi nước không lúc nào ngừng sôi, hàng người cũng không lúc nào dứt”, ông nhớ lại.

Món malatang được yêu mến nhờ hương vị nổi bật, khách tự do chọn nguyên liệu.

Phần lớn khách khi đó là du khách từ tỉnh Thiểm Tây lân cận, những người thấy quán được giới thiệu trên nền tảng đánh giá Dazhong Dianping hoặc ứng dụng Xiaohongshu (RedNote).

Đến cuối năm 2023, Na nhớ có một vlogger tới sân quán quay cảnh chế biến malatang. Ngay sau đó, các tín đồ ẩm thực từ khắp Trung Quốc bắt đầu đổ về đây.

Lượng khách mới với khẩu vị đa dạng này mang đến những thách thức mới cho các nhà hàng địa phương.

Trong nhiều năm, các đầu bếp ở Ha Haiying Malatang tuân thủ nghiêm ngặt công thức tạo nên hương vị đặc trưng: đun nóng dầu mè trong chảo rồi cho hành lá, gừng, tiêu Tứ Xuyên, tương đậu bản đặc, bạch đậu khấu, ớt khô, lá nguyệt quế và loại sốt bí mật vào. Tuy nhiên, sau khi khách từ nơi khác nói hương vị quá đậm, Yang bắt đầu điều chỉnh công thức theo từng thực khách tùy vùng miền, ví dụ, người miền nam Trung Quốc thường ăn nhạt hơn nên ông sẽ giảm muối và độ cay.

Sự nổi tiếng của Na cũng mang đến cho ông nhiều lời mời tự mở quán riêng. “Có người cố kích động và lôi kéo tôi ra làm riêng”, ông nói, đồng thời cho biết Yang cuối cùng đã khuyên ông từ bỏ ý định đó vì quản lý một quán ăn kéo theo vô số rắc rối.

Sau cơn sốt, Na hiện phụ trách thêm việc livestream bán hàng cho quán.

Cơn sốt malatang cuối cùng hạ nhiệt vào tháng 11/2024, lượng người qua lại trong sân bắt đầu giảm. Đến lúc này, bà Ha (50 tuổi) đã mở rộng kinh doanh bằng cách thành lập công ty sản xuất thực phẩm.

Hiện nay, Na không chỉ phụ trách chần nguyên liệu mà còn làm marketing livestream. Sau ca làm 10 tiếng trong bếp, ông dành phần lớn buổi tối trong studio để bán bánh bột đậu khô và nhiều loại gia vị khác.

“Dù có nổi tiếng thế nào, chúng tôi vẫn phải trung thành với malatang, hương vị ngày trước thế nào, bây giờ vẫn vậy và tương lai cũng vậy”, Na nói. Nhìn quanh quán rộng khoảng 50 m2, ông nói thêm: “Như các bạn thấy đấy, ở đây chẳng còn chỗ nào nữa. Chúng tôi không thể thêm một cái nồi khác. Cách duy nhất là tôi tiếp tục trụ vững và giữ nguyên hương vị".

Ha cho biết gần đây bà đã từ chối lời mời mở chi nhánh thứ hai ở Thiên Thủy.

“Điều đó sẽ phá hỏng danh tiếng của chúng tôi. Chúng tôi không có đủ thời gian hay sức lực. Một không gian lớn hơn, đẹp hơn sẽ đồng nghĩa với nhiều nhân viên hơn, giá cao hơn hoặc khẩu phần ít hơn. Trong nền kinh tế thị trường, bạn phải giữ đôi chân trên mặt đất", bà bày tỏ.

“Nếu không có Internet, chúng tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Nhưng công việc kinh doanh malatang nhỏ này là kế sinh nhai của chúng tôi. Đó là cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi tự chăm sóc nó và sẽ tiếp tục duy trì", bà chủ quán nói thêm.