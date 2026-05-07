Bi kịch của chủ nhà hàng gốc Việt nổi tiếng tử vong cùng chồng con

Thy Mitchell cùng chồng và 2 con nhỏ được phát hiện tử vong trong căn nhà ở khu dân cư cao cấp, trong vụ việc nghi án mạng - tự sát gây chấn động cộng đồng địa phương.

Vợ chồng Matthew và Thy Mitchell.

Giới chức bang Texas (Mỹ) ngày 6/5 công bố danh tính 3 nạn nhân được phát hiện tử vong trong một khu dân cư cao cấp ở thành phố Houston. Vụ việc được cơ quan chức năng đang điều tra theo hướng án mạng - tự sát.

Theo báo cáo trực tuyến từ Viện Khoa học Pháp y hạt Harris, các nạn nhân gồm bà Thy Mitchell (39 tuổi) cùng hai con là bé Mya Mitchell và bé Maxwell Mitchell.

Văn phòng giám định y khoa cho biết thời điểm tử vong được ghi nhận vào lúc 18h11 ngày 4/5, cùng ngày cảnh sát Houston phát hiện các thi thể trong lúc đến kiểm tra tình trạng an toàn tại ngôi nhà của gia đình ở đông nam bang Texas.

Tính đến ngày 6/5, các điều tra viên vẫn chưa xác nhận động cơ vụ việc. Tuy nhiên, trước đó cảnh sát cho biết những bằng chứng tại hiện trường cho thấy đây là vụ án mạng - tự sát, trong đó ông Matthew Mitchell, chồng của Thy Mitchell và là cha của 2 đứa trẻ, bị nghi đã "bắn 3 nạn nhân rồi tự sát".

Cộng đồng Houston tiếc thương

Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, ông Matthew Mitchell (52 tuổi) tử vong do vết thương do súng bắn vào đầu và được xác định là tự sát. Nguyên nhân tử vong của 3 thành viên còn lại trong gia đình vẫn đang được điều tra.

Trước đó, cảnh sát đã đến ngôi nhà của gia đình tại khu River Oaks sau khi người giữ trẻ báo rằng cô không thể liên lạc với họ suốt 24 giờ.

River Oaks là khu dân cư giàu có nằm cách trung tâm Houston khoảng 8 km về phía tây, nơi sinh sống của nhiều nhân vật nổi tiếng như mục sư truyền hình Joel Osteen, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp George Foreman.

Vợ chồng Matthew và Thy Mitchell là chủ của nhà hàng Traveler's Table, nằm không xa nơi ở của họ.

Bà Emily Williams Knight, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhà hàng Texas, chia sẻ với USA Today ngày 6/5 rằng cộng đồng ngành dịch vụ ăn uống ở Houston vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của Thy Mitchell và gia đình.

Cảnh sát phát hiện thi thể 4 người trong gia đình ở phố Kingston, thành phố Houston. Ảnh: Houston Chronicle.

Bà nói: "Thy sẽ được nhớ mãi thôi là chưa đủ". Theo bà Knight, Thy Mitchell từng tham gia ban điều hành chi nhánh Houston của Hiệp hội Nhà hàng Texas và được đồng nghiệp lựa chọn là "Chủ nhà hàng tiêu biểu của Houston năm 2025".

"Chúng tôi sẽ nhớ đến Thy như một tia sáng luôn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Các lãnh đạo tại Houston đã liên hệ với đội ngũ của Traveler’s Table và Traveler’s Cart, và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi cách có thể", bà Knight chia sẻ.

Bà cũng kêu gọi những người đang gặp khó khăn khi đối diện với bi kịch này nên tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Trong những thời khắc như thế này, chúng ta nhận ra ngành dịch vụ không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một cộng đồng. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ tưởng nhớ Thy bằng cách tiếp tục đối xử với nhau bằng sự quan tâm và lòng trắc ẩn", bà nói thêm.

Nhà hàng vẫn mở cửa

Sau vụ việc, Traveler’s Table cho biết nhà hàng vẫn tiếp tục hoạt động và gửi lời cảm ơn tới các nhân viên đã quay lại làm việc giữa lúc đau buồn, theo Khou11.

"Trong lúc Traveler’s Table và Traveler’s Cart vẫn mở cửa hoạt động, chúng tôi muốn cảm ơn đội ngũ nhân viên trung thành đã tiếp tục có mặt và làm việc trong hoàn cảnh khó khăn này, để chúng tôi vẫn có thể phục vụ cộng đồng", nhà hàng chia sẻ trên Facebook.

Đại diện nhà hàng cũng mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư của các nhân viên và người thân gia đình trong giai đoạn này.

"Chúng tôi mong nhận được sự đoàn kết và tôn trọng quyền riêng tư khi đang cố gắng vượt qua nỗi đau quá lớn này. Để tôn vinh di sản mà Traveler’s để lại, chúng tôi sẽ tiếp tục chào đón thực khách đến với nhà hàng", thông báo viết.

Theo thông tin, con gái của Thy là bé Maya sinh năm 2018, còn con trai Max sinh năm 2021.

Hiệp hội Nhà hàng Texas cho biết họ đã liên hệ với đội ngũ của Traveler’s Table và Traveler’s Cart để hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Tổ chức này cũng khuyến khích những người đang gặp khó khăn trước bi kịch nên tìm kiếm hỗ trợ về tinh thần và sức khỏe tâm lý.

Trong khi đó, website nhà hàng cho biết Thy Mitchell lớn lên tại Houston và thường phụ giúp nhà hàng Việt của gia đình vào cuối tuần từ nhỏ. Sau này, cô tốt nghiệp Đại học Houston và Đại học Bang Pennsylvania.

Bạn bè và đồng nghiệp cũng nhớ đến Thy Mitchell qua những đóng góp của cô trong lĩnh vực thời trang tại Houston sau khi ra mắt thương hiệu quần áo riêng vào năm 2023.

Bà Gloria Benedict từng chia sẻ với truyền thông địa phương rằng Thy là người "thông minh, sáng tạo và chân thành", đồng thời luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội đầu tuần này, chị gái của Thy Mitchell cho biết gia đình đang "đau lòng và hoàn toàn suy sụp", đồng thời mong được tôn trọng quyền riêng tư để vượt qua biến cố.