Cảnh tượng gây sốc ở phố ăn chơi nổi tiếng nước Anh

Nổi tiếng với các tụ điểm ăn chơi, tiệc tùng nhộn nhịp về đêm, Birmingham (Anh) giờ đây tĩnh lặng với hàng loạt quán bar phải đóng cửa hoặc cầm cự để tồn tại.

5 bảng Anh ( 6,7 USD ) cho vé vào cửa, âm nhạc sôi động vang vọng khắp cầu thang câu lạc bộ đêm khiến Sammy Gecsoyler, cây viết của The Guardian, mong chờ một buổi tiệc tùng tới bến vào tối thứ bảy ở khu phố nổi tiếng nước Anh.

"Nhưng khi đặt chân vào sàn nhảy, khuất sau một tấm rèm, hy vọng về một đêm quậy phá ở Birmingham của tôi tan biến. Trái ngược với ánh đèn disco nhấp nháy và những bản nhạc pop sôi động, nơi đây hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có một vài người pha chế đi lại xung quanh, chẳng có khách nào để phục vụ cả", Gecsoyler thất vọng mô tả.

Đây đáng lẽ là thời điểm các bar và club ở Birmingham phải rất nhộn nhịp. Thực tế, mọi thứ trái ngược.

Broad Street, từng là trung tâm giải trí về đêm của Birmingham, vắng vẻ vào một đêm thứ bảy. Ảnh: Stephen Burke/The Guardian.

Cảnh trống rỗng ở phố tiệc tùng

Theo Gecsoyler, điều này có lẽ đã được dự báo trước. Ngành giải trí về đêm ở Anh đã suy giảm mạnh trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội Công nghiệp Giải trí về đêm (NTIA), hơn 1/4 số điểm giải trí về đêm trên khắp Vương quốc Anh đã đóng cửa vĩnh viễn trong vòng 5 năm, từ 2020 đến 2025 - và Birmingham bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề.

"Thành phố lớn thứ hai" này đã chứng kiến ​​sự sụt giảm 28% số quán bar, club và các cơ sở phục vụ đồ uống về đêm trong cùng kỳ, mức giảm lớn nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào khác ở Anh.

Bên cạnh các khoản phí tăng cao, thuế kinh doanh và chi phí nhân viên, các quán rượu và hộp đêm đối diện khó khăn khi ngày càng nhiều người từ bỏ rượu. Đầu năm nay, một cuộc khảo sát của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho thấy cứ 4 người trưởng thành thì có 1 người không uống rượu, trong đó khu vực West Midlands (nơi có Birmingham) và London có tỷ lệ người không uống rượu cao nhất.

Thực tế này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu ngành công nghiệp tiệc tùng đêm có thể tồn tại được không?

Khi Sammy Gecsoyler cố gắng hỏi một vài người đi trên đường cảm nhận về cuộc sống đêm trong thành phố, phần lớn họ đều từ chối và bỏ đi. Một người thậm chí hét lên: "Tệ lắm".

Puggy Roberts và Jen Ashford-Mowbray nhận thấy ngày càng ít người tiệc tùng về đêm. Ảnh: Stephen Burke/The Guardian.

Cuối cùng, có hai người tự nhận là "dân chơi" - am hiểu về đời sống tiệc tùng - cũng chịu dừng lại để nêu quan điểm. "Chẳng ai đi chơi cả", Puggy Roberts (57 tuổi), người vừa rời khỏi một buổi diễn và đang trên đường đến một buổi khác, nói.

Jen Ashford-Mowbray (58 tuổi), người bạn đồng hành, nói thêm rằng hiện tại thiếu các điểm biểu diễn âm nhạc tốt vì ít người đi chơi. "Thật là một vòng luẩn quẩn. Giá vé vào cửa sẽ cao khi ít người đến hơn. Trong khi chúng ta cần nhiều người đi chơi để giữ giá vé ở mức thấp".

Roberts và Ashford-Mowbray đi chơi hộp đêm, xem các buổi biểu diễn âm nhạc ở thành phố này suốt 40 năm và thường chỉ bắt gặp những người bạn đồng niên. "Những người 30 tuổi trở xuống không còn đi chơi nữa. Ai cũng trở nên chín chắn hơn rồi", Roberts nói.

Ông nhớ lại thời kỳ hoàng kim, từ cuối những năm 1980 đến những năm 1990, khi một số địa điểm giải trí địa phương đã đưa Birmingham lên bản đồ tiệc tùng về đêm. Hầu hết trong số đó đã đóng cửa.

Có thể kể đến Rum Runner, club nơi ban nhạc huyền thoại Duran Duran bắt đầu sự nghiệp với công việc thu dọn ly cốc trong khi sử dụng địa điểm này để tập luyện. Nó đã bị phá hủy vào năm 1987 và được chuyển đổi thành một quán rượu Wetherspoons.

Que Club, một câu lạc bộ nhạc acid rave và địa điểm biểu diễn âm nhạc nằm trong một hội trường Methodist được xếp hạng di tích lịch sử, nơi David Bowie, Run-DMC và Daft Punk từng biểu diễn, cũng đã đóng cửa vào năm 2017. JB's, nằm ở Dudley gần đó, từng tổ chức các buổi biểu diễn của U2, Robert Plant và Judas Priest khi họ còn là những nghệ sĩ vô danh. Sau khi đóng cửa vào năm 2011, club cũ này đã trở thành một trung tâm võ thuật.

Áp lực chi phí

Gần nửa đêm, đám đông ở Digbeth bắt đầu thưa dần. Điểm dừng chân tiếp theo của Gecsoyler là Broad Street, "thủ phủ cuộc sống về đêm" ở thành phố, nơi anh dự đoán sẽ tràn ngập những người thích tiệc tùng. Thế nhưng, cảnh tượng thực tế là các quán bar đều vắng khách. Cuối phố là một chi nhánh đã đóng cửa của Pryzm, chuỗi hộp đêm từng được giới trẻ ưa thích.

Tuy nhiên, trái ngược với những nhận định cho rằng giới trẻ đang tránh xa tiệc tùng và rượu chè, hầu hết người đến đây vui chơi đều ở độ tuổi 20.

Trong đó có Susie (23 tuổi), nói rằng những người cùng tuổi với cô "chắc chắn" thích uống rượu. Bạn của cô, Vanessa (26 tuổi), cũng đồng tình và bác bỏ nhận định Birmingham là một thành phố thiếu những hoạt động vui chơi giải trí. "Ở đây rất thoải mái. Có rất nhiều địa điểm vui chơi", cô nói.

Áp lực chi phí khiến những người trẻ ở Anh phải cân nhắc nhiều hơn khi đi chơi đêm. Ảnh: Stephen Burke/The Guardian.

Gecsoyler ghé tới địa điểm thứ 3 là Birmingham’s Gay Village lúc 1h sáng, khi đường phố vắng tanh. Club nổi tiếng nhất khu vực, Nightingale's, trông khá yên tĩnh từ bên ngoài. Trả 5 bảng Anh phí vào cửa, Gecsoyler nghe tiếng nhạc vang lên inh ỏi nhưng khi bước vào lại không thấy một bóng người. "Mọi thứ trống rỗng", anh thốt lên. Cuộc khám phá của anh kết thúc lúc 5h sáng.

"Mặc dù đêm của chúng tôi kết thúc trong không khí vui vẻ, nhưng rõ ràng cuộc sống về đêm ở Birmingham không còn như xưa nữa", Gecsoyler nhận định.

Nhìn rộng hơn, ngành giải trí về đêm đang "chịu áp lực kinh tế rất lớn", theo Michael Kill, Giám đốc điều hành của NTIA, tổ chức vận động hành lang thay mặt cho các quán bar, hộp đêm và các địa điểm hoạt động về đêm khác.

Tổ chức này đã công bố một loạt báo cáo gay gắt trong những năm gần đây, cảnh báo về tình trạng tồi tệ của ngành. Kill cho biết các địa điểm đang phải vật lộn sau khi chứng kiến ​​"chi phí hoạt động tăng từ 30% đến 40% kể từ năm 2020", ngân sách chính phủ tăng đóng góp bảo hiểm quốc gia và mức lương tối thiểu, cộng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng sắp xảy ra do xung đột, có thể gây ra nhiều khó khăn tài chính hơn nữa. "Ngay cả những tụ điểm thành công cũng chỉ đang hòa vốn hoặc thua lỗ", Kill nói.