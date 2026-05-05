Thí sinh Ai là triệu phú đi vào lịch sử với cú 'thua đau'

Jen Essery Lillikakis trở thành “người thua đau” thứ 2 trong lịch sử chương trình Who Wants to Be a Millionaire (Ai là triệu phú) sau khi mất tới 186.000 bảng Anh.

Jen Essery Lillikakis gây tiếc nuối khi trả lời sai câu thứ 14 và đánh mất giải thưởng giá trị. Ảnh: ITV.

Khi nói đến các gameshow đố vui, hiếm có chương trình nào mang tính biểu tượng như Who Wants to Be a Millionaire của Anh. Nhưng format của chương trình trên ITV đôi khi rất “tàn nhẫn”: người chơi trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt, và kiến thức tổng hợp của họ có thể đổi lấy những khoản tiền khổng lồ.

Trong 28 năm phát sóng, rất hiếm người có thể tiến gần đến giải thưởng 1 triệu bảng Anh ( 35,6 tỷ đồng ). Tuần trước, Roman Dubowski gây chấn động khi vượt qua cả 15 câu hỏi để trở thành người chiến thắng đầu tiên sau 6 năm.

Việc mạo hiểm là “gia vị” không thể thiếu trong chương trình. Điều đó đã xảy ra trong tập cuối tuần trước, khi Jen Essery Lillikakis trở nên đáng nhớ theo một cách khác: cô mất 186.000 bảng ( 6,6 tỷ đồng ) sau khi trả lời sai câu hỏi thứ 14 trị giá 500.000 bảng ( 17,8 tỷ đồng ), theo Ladbible.

Dù vậy, nữ quản lý sản phẩm vẫn mang về 64.000 bảng ( 2,2 tỷ đồng ) - mức “an toàn” cô đã đặt trước đó - để chi trả cho tuần trăng mật.

Tuy nhiên, Lillikakis hoàn toàn có thể ra về với 250.000 bảng ( 8,9 tỷ đồng ) nếu bỏ qua câu hỏi 500.000 bảng, nhất là ngay cả sau khi gọi điện cho bố, cô vẫn không chắc chắn câu trả lời.

Trước đó, Lillikakis thể hiện kiến thức ấn tượng về thần thoại Hy Lạp ở câu hỏi thứ 13 (trị giá 250.000 bảng) khi trả lời đúng rằng Cassandra là người bị nguyền phải đưa ra những lời tiên tri đúng nhưng không ai tin. Nhưng mọi thứ sụp đổ ở câu hỏi tiếp theo.

Câu hỏi cô nhận được là: “Theo Sách kỷ lục Guinness Thế giới, vật nào trong số này từng đạt tốc độ hơn 260 dặm/giờ trong một trận đấu thi đấu? Bóng tennis/ Puck của khúc côn cầu trên băng/ Cầu lông/ Bóng bàn”.

Sau khi gọi điện cho bố nhưng không nhận được nhiều trợ giúp, Lillikakis đoán đó là puck khúc côn cầu - nhưng đáp án đúng lại là quả cầu lông, khiến cuộc chơi của cô dừng lại.

MC Jeremy Clarkson thốt lên: “Ôi trời, bạn vừa mất 186.000 bảng! Không thể tin được bạn lại liều lĩnh như vậy. Bạn xứng đáng nhận giải thưởng cho sự dũng cảm”. Đáp lại, Lillikakis phản ứng khá bình thản: “Không sao đâu. Tôi vẫn thắng 64.000 bảng mà”.

Mọi chuyện còn tệ hơn với thí sinh sau đó là Arunan Jeyakumar, người chỉ mang về 1.000 bảng (35,6 triệu đồng). Anh đã dùng hết 3 quyền trợ giúp từ rất sớm và cuối cùng trả lời sai một câu hỏi về thủ đô của Bulgaria.

Jeyakumar đã hỏi MC, nhờ khán giả tư vấn và dùng phương án 50:50 cho những câu hỏi khá đơn giản, khiến Clarkson phải buông lời nhận xét khá phũ phàng: “Có lẽ đây không phải là chương trình phù hợp với bạn”.