Chủ quán lẩu 'van xin khách đừng đến' livestream kiếm bộn tiền

Sau khi mở thêm chi nhánh, ông Mo (Quảng Đông, Trung Quốc) tiếp tục thu lợi lớn khi bán các gói gia vị, set lẩu gà đặc trưng của quán trên sóng livestream.

Tối 3/5, ông Mo cùng con trai xuất hiện trên sóng livestream, giới thiệu và bán các sản phẩm như gói gia vị nấu canh, set “toàn gà phúc”. Trong đó riêng mặt hàng gói gia vị đã đạt tổng doanh thu vượt 1,6 triệu nhân dân tệ ( 6,1 tỷ đồng ), theo Jimu News.

Đầu tháng 4, khi "Lẩu gà Mạc thị" vừa nổi tiếng, ông Mo đã công khai công thức nước dùng cho nhiều dân mạng ở xa, không để tới tận quán ăn, tự làm. Tuy nhiên sau đó, nhiều nền tảng thương mại điện tử xuất hiện hàng loạt sản phẩm mang danh nước lẩu "Mạc thị", có người bán được hàng nghìn đơn chỉ trong 2 ngày.

Tình trạng khiến ông Mo phải lên tiếng phủ nhận, cho biết sẽ tung ra sản phẩm "chính hãng". Đến cuối tháng 4, gia đình ông chính thức công bố lấy Douyin làm nền tảng duy nhất để bán gói gia vị.

Ông Mo và con trai livestream bán gia vị lẩu trong tối 3/5.

Trong buổi livestream ngày 3/5, chỉ chưa đầy 5 phút, hơn 4.000 gói đã được bán sạch. Lô hàng lần này là phiên bản mùa hè, giá 38,8 nhân dân tệ (gần 150.000 đồng)/gói, gồm các nguyên liệu như ngũ chỉ mao đào, phục linh, vỏ quýt khô, táo đỏ, ý dĩ, đậu nành…

Để nhiều người có cơ hội mua hơn, sản phẩm được mở bán theo nhiều đợt. Phóng viên Jimu News ghi nhận tổng lượng bán đã vượt 40.000 gói, doanh thu hơn 1,6 triệu nhân dân tệ.

Ngoài gói gia vị, set “toàn gà phúc” mới ra mắt trong livestream cũng rất hút khách. Bộ sản phẩm có giá 258 nhân dân tệ (995.000 đồng), gồm một con gà thả vườn nặng hơn 2 kg, gói gia vị riêng và các nguyên liệu kèm theo, cũng nhanh chóng bán hết, với hơn 890 set được tiêu thụ, doanh thu vượt 200.000 nhân dân tệ (771 triệu đồng)...

Chỉ trong một buổi phát trực tiếp, ông Mo bán được 1,6 triệu nhân dân tệ tiền gia vị lẩu.

Ngoài ra, livestream còn tổ chức quay số trúng thưởng, tặng nồi nấu canh và nhiều điện thoại, thu hút không ít người xem trúng giải. Buổi livestream có thời điểm cũng hút tới 20.000 người, đứng đầu bảng bán hàng ngành “lương thực - gia vị” và xếp thứ 3 toàn bảng livestream bán hàng vào cùng ngày.

Trước đó vào cuối tháng 4, ông Mo bắt đầu khai trương một số chi nhánh của "Lẩu gà Mạc thị" nhằm đáp ứng nhu cầu chưa giảm nhiệt của thực khách. Ông Mo khẳng định chất lượng tại chi nhánh hoàn toàn giống cửa hàng gốc, từ nước dùng đến gia vị đều được vận chuyển tươi mỗi ngày.

Dù từng tuyên bố không mở chi nhánh, việc ông Mo hiện mở rộng hoạt động kinh doanh được cho dễ hiểu khi thương hiệu bị nhiều người giả mạo, trục lợi, đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, sức hút ăn tại quán cũng chưa hề giảm nhiệt sau 1 tháng khi hàng nghìn người vẫn kéo về thành phố Phật Sơn để thưởng thức món lẩu nổi tiếng.