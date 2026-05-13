Chở can xăng bị rò rỉ, người đàn ông bốc cháy cùng xe máy

Do rò rỉ can xăng chở trên xe máy, lửa từ lò than bánh bao bén sang, bùng lên trong tích tắc khiến người đàn ông trên xe hoảng loạn.

Thót tim cảnh người đàn ông bị ngọn lửa bao trùm trong tích tắc Ngọn lửa từ lò than xe bánh bao bén sang dòng xăng rò rỉ, bùng lên dữ dội khiến người đàn ông hoảng loạn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Văn Hồng Thi (chủ tiệm vàng tại xã Mỹ Tịnh An, Đồng Tháp), một trong những người tham gia dập lửa và giải cứu nạn nhân, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng trưa 4/5.

"Khi đó, hai chú thím ghé vào tiệm cơm để ăn trưa. Trên xe máy của họ chở theo can xăng vừa mua để về phục vụ máy tưới tiêu, không may bị rò rỉ", anh Thi kể.

Phát hiện can xăng bị rò rỉ, người đàn ông cúi xuống để xử lý, nhưng không để ý đang đậu cạnh một xe bánh bao có lò than. Bất ngờ, ngọn lửa từ lò than bén sang, bùng lên trong tích tắc và bao trùm chiếc xe máy, bén vào cả người đàn ông đang ngồi trên xe máy.

Hai vợ chồng hoảng loạn la hét kêu cứu, người chồng cố gắng thoát khỏi xe. Chứng kiến sự việc, người dân xung quanh lập tức ứng cứu, nỗ lực dùng nước để dập ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy.

Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bùng lên. Thấy hỏa hoạn bên kia đường, anh Văn Hồng Thi nhanh chóng lấy bình cứu hỏa trong tiệm của mình, lao qua để nhanh chóng dập lửa.

Anh Thi nhanh chóng mang bình chữa cháy tham gia dập lửa. Ảnh cắt từ clip.

Một số người khác cũng đem theo bình cứu hỏa tới ứng cứu, ngọn lửa được dập tắt sau vài phút. Ngay khi lửa đã tắt, anh Thi vẫn quan sát kỹ những chỗ có nguy cơ để dập hẳn.

Sau vụ việc, người đàn ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Anh Thi chia sẻ video ghi lại sự việc lên trang Facebook cá nhân với mục đích cảnh báo mọi người cẩn trọng, nêu cao tinh thần phòng chống hỏa hoạn trong mùa nắng nóng.

Clip sau đó thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Dân mạng bày tỏ khen ngợi trước tinh thần của người dân địa phương cũng như sự bình tĩnh, kỹ năng chữa cháy tốt của anh Thi.