Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Phản ứng của thanh niên khi bị cụ bà nhận nhầm, véo tai ở tiệm net

  • Thứ ba, 12/5/2026 21:19 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Phát hiện nhầm người sau vài cái véo tai, đánh yêu, cụ bà lập tức xin lỗi rồi nựng má thanh niên đang ngồi chơi game trong quán net.

Thanh niên bị véo tai nhầm ở quán Internet Người bà tưởng thanh niên ngồi quán Internet là cháu mình nên đã véo tai, đánh yêu.

Mới đây, clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang ngồi trong quán game thì bất ngờ bị một cụ bà bước tới véo tai liên tục, thậm chí đánh vài cái vào mặt thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong video, bà vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm khi bước vào quán. Chưa nhìn rõ mặt thanh niên, bà lập tức véo tai rồi trách mắng như với cháu ruột của mình.

Ban đầu, thanh niên chỉ ngồi im, không phản ứng. Tuy nhiên, sau đó người này ngẩng đầu lên và thông báo bà đã nhầm người.

Phát hiện nhận nhầm cháu thành khách trong quán, cụ bà lập tức xin lỗi rồi xoa đầu, nựng má chàng trai. Đáp lại, người này không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ cười nhẹ nhàng. Hai người ngồi bên cạnh chứng kiến tình huống hài hước cũng chỉ biết cười trừ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đỗ Văn Hoàng (Kim Sơn, Ninh Bình), chủ quán Internet, cho biết sự việc xảy ra tại quán của anh vào ngày 11/5.

Anh Hoàng cho biết thanh niên xuất hiện trong clip là chỉ đến chơi game vào ngày nghỉ. Bạn luôn có thái độ lễ phép với mọi người xung quanh. "Mỗi lần bạn ấy nạp tiền hay gọi đồ uống, tôi đều thấy bạn rất lễ phép, lịch sự", anh chia sẻ.

Anh Hoàng cho biết bản thân hiếm khi gặp tình huống tương tự trong quán. Thông thường, mọi vấn đề phát sinh đều do anh trực tiếp đứng ra giải quyết.

"Tôi có quan sát và thấy bạn ấy chỉ hơi bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ. Người lớn tuổi luôn cần được tôn trọng, chuyện nhầm lẫn cũng là điều bình thường, nhất là với người già thì mình nên hoan hỉ", anh nói thêm.

Chủ quán Internet cũng dành lời khen cho thanh niên trong clip vì vẫn giữ thái độ lễ phép với người lớn tuổi sau sự cố bất ngờ.

Đoạn video sau đó nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho phản ứng dễ thương của cả cụ bà lẫn thanh niên trong clip. "Bị nhận nhầm người như vậy nhưng vẫn không hề khó chịu, thanh niên quá lành tính, quá tuyệt vời", "Cụ bà sau khi biết mình nhầm người cũng có hành động dễ thương quá"... là những bình luận dưới đoạn video.

Khách sạn cho game thủ

Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đàn áp ngành công nghiệp trò chơi điện tử, nhiều khách sạn thay thế quán net, trở thành điểm đến của các game thủ.

21:11 28/1/2022

'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates

Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.

An Chi

Clip: NVCC

bà nhầm cháu Bill Gates thanh niên quán internet quán chơi game bà nhầm cháu

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý