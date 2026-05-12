Phản ứng của thanh niên khi bị cụ bà nhận nhầm, véo tai ở tiệm net

Phát hiện nhầm người sau vài cái véo tai, đánh yêu, cụ bà lập tức xin lỗi rồi nựng má thanh niên đang ngồi chơi game trong quán net.

Thanh niên bị véo tai nhầm ở quán Internet Người bà tưởng thanh niên ngồi quán Internet là cháu mình nên đã véo tai, đánh yêu.

Mới đây, clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang ngồi trong quán game thì bất ngờ bị một cụ bà bước tới véo tai liên tục, thậm chí đánh vài cái vào mặt thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trong video, bà vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm khi bước vào quán. Chưa nhìn rõ mặt thanh niên, bà lập tức véo tai rồi trách mắng như với cháu ruột của mình.

Ban đầu, thanh niên chỉ ngồi im, không phản ứng. Tuy nhiên, sau đó người này ngẩng đầu lên và thông báo bà đã nhầm người.

Phát hiện nhận nhầm cháu thành khách trong quán, cụ bà lập tức xin lỗi rồi xoa đầu, nựng má chàng trai. Đáp lại, người này không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ cười nhẹ nhàng. Hai người ngồi bên cạnh chứng kiến tình huống hài hước cũng chỉ biết cười trừ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Đỗ Văn Hoàng (Kim Sơn, Ninh Bình), chủ quán Internet, cho biết sự việc xảy ra tại quán của anh vào ngày 11/5.

Anh Hoàng cho biết thanh niên xuất hiện trong clip là chỉ đến chơi game vào ngày nghỉ. Bạn luôn có thái độ lễ phép với mọi người xung quanh. "Mỗi lần bạn ấy nạp tiền hay gọi đồ uống, tôi đều thấy bạn rất lễ phép, lịch sự", anh chia sẻ.

Anh Hoàng cho biết bản thân hiếm khi gặp tình huống tương tự trong quán. Thông thường, mọi vấn đề phát sinh đều do anh trực tiếp đứng ra giải quyết.

"Tôi có quan sát và thấy bạn ấy chỉ hơi bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ. Người lớn tuổi luôn cần được tôn trọng, chuyện nhầm lẫn cũng là điều bình thường, nhất là với người già thì mình nên hoan hỉ", anh nói thêm.

Chủ quán Internet cũng dành lời khen cho thanh niên trong clip vì vẫn giữ thái độ lễ phép với người lớn tuổi sau sự cố bất ngờ.

Đoạn video sau đó nhanh chóng viral khắp mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho phản ứng dễ thương của cả cụ bà lẫn thanh niên trong clip. "Bị nhận nhầm người như vậy nhưng vẫn không hề khó chịu, thanh niên quá lành tính, quá tuyệt vời", "Cụ bà sau khi biết mình nhầm người cũng có hành động dễ thương quá"... là những bình luận dưới đoạn video.