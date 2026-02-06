Game cờ cá ngựa ‘Đón mã du xuân’ gây chú ý dịp Tết Bính Ngọ

BIDV ra mắt chương trình “Đón mã du xuân” trên ứng dụng BIDV SmartBanking, diễn ra từ 2/2 đến 15/3, với tổng giá trị giải thưởng gần 3 tỷ đồng.

Nếu thế hệ 8X, 9X từng gắn bó với bàn cờ cá ngựa giấy mỗi dịp Tết đến, thì nay tựa game này trở lại với diện mạo mới trên nền tảng số.

Từ trò chơi tuổi thơ đến phiên bản nâng cấp thời 4.0

Lấy cảm hứng từ trò chơi cờ cá ngựa truyền thống, BIDV SmartBanking tạo nên hành trình du xuân số hóa, nơi linh vật ngựa đại diện cho năm Bính Ngọ 2026 trở thành bạn đồng hành, dẫn dắt người chơi qua những cung đường khám phá vẻ đẹp đất nước và tận hưởng không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Vẫn là cảm giác hồi hộp khi tung xúc xắc, nhưng người chơi “Đón mã du xuân” có thể tham gia mọi lúc mọi nơi, biến khoảnh khắc rảnh rỗi ngày Tết thành cơ hội hái lộc với tổng giá trị giải thưởng gần 3 tỷ đồng . Đây được xem là bước đi chiến lược của BIDV trong việc trẻ hóa thương hiệu, hướng đến hình ảnh “ngân hàng số của tương lai” thông qua trải nghiệm tương tác thú vị.

Rủ hội bạn thân cùng “đón mã” và săn quà hấp dẫn

Khác với trò chơi may rủi thông thường, người chơi “Đón mã du xuân” có thể chủ động gia tăng cơ hội nhận giải thưởng thông qua nhiệm vụ thực hiện giao dịch tài chính hàng ngày.

Để có lượt tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần thực hiện giao dịch tài chính như duy trì số dư tài khoản từ 10 triệu đồng, mua sắm VnShop, đặt vé máy bay/vé xem phim/vé xe/vé tàu, mở mới tài khoản số đẹp như ý, mở tài khoản hội nhóm hay chi tiêu thẻ quốc tế… Với mỗi giao dịch thành công, khách hàng sẽ nhận 1 lượt tham gia chương trình.

Bạn bè cùng nhau chơi game, săn quà tặng hấp dẫn từ trò chơi quen thuộc.

Các giao dịch thường nhật đều được hệ thống ghi nhận tự động và quy đổi thành lượt chơi. Mỗi giao dịch phát sinh là một lần khách hàng tiến gần hơn đến vạch đích, biến việc chi tiêu ngày Tết thành hành trình “săn lộc” đầy hứng khởi.

Chia nhau “chiến lợi phẩm” du xuân

Thành quả của những ngày “cày” game được đổi bằng loạt quà tặng đáp ứng nhu cầu ăn Tết, đi chơi, mua sắm của người trẻ dịp Tết Nguyên đán.

Đối với tín đồ đam mê xê dịch, hành trình về nhà đón Tết hay du xuân khám phá vùng đất mới sẽ trở nên “nhẹ ví” hơn nhờ hàng nghìn mã ưu đãi giảm 50% đến 500.000 đồng, áp dụng linh hoạt cho đa dạng dịch vụ như vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, taxi.

Không chỉ dừng ở di chuyển, niềm vui ngày Tết còn được tiếp nối với loạt voucher vé xem phim giảm 50% hoặc đồng giá vé 10.000 đồng, giúp nhóm bạn thỏa sức tận hưởng những bộ phim đầu năm mà không lo về giá.

Bên cạnh ưu đãi dịch vụ, chương trình còn dành tặng nhiều phần quà công nghệ và gia dụng cho người chơi may mắn, gồm bếp từ đơn Hafele, máy xay sinh tố Philips, tai nghe không dây Logitech, cùng các dòng máy lọc không khí của LG, Coway, Philips. Những phần quà này góp phần tăng thêm tiện nghi trong sinh hoạt, đồng thời mang lại trải nghiệm vừa giải trí, vừa hữu ích cho khách hàng.

Đặc biệt, người chơi có cơ hội trúng thưởng đặc biệt là khoản tiền chuyển khoản 100 triệu đồng, như một phong bao lì xì “khủng” để thoải mái chi tiêu và sắp xếp các kế hoạch riêng trong năm mới.

Chương trình diễn ra trên ứng dụng BIDV SmartBanking từ 2/2 đến 15/3, mang đến cơ hội sở hữu giải đặc biệt 100 triệu đồng cho người chơi có thành tích cao.