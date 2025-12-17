Nữ tuyển thủ Liên Quân Việt Nam có dáng ngồi gây sốt MXH Thái Lan

Những hình ảnh về dáng ngồi độc đáo của Hoa Tranh, game thủ tuyển Liên Quân Việt Nam, được chia sẻ khắp các diễn đàn trong nước và ở cả Thái Lan.

Hoa Tranh co chân lên ghế khi thực hiện các kỹ thuật phức tạp. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 16/12, Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng với chiến thắng toàn diện. Những hình ảnh, video về màn thi đấu rực lửa cùng kỹ năng ấn tượng của các nữ game thủ cũng lan truyền trên nhiều diễn đàn.

Bên cạnh đó, dáng ngồi độc đáo của Hoa Tranh - nữ tuyển thủ đường Tà Thần Caesar - bất ngờ viral, thu hút sự chú ý của dân mạng. Khác với nhiều tuyển thủ thường ngồi thẳng, lưng bám sát vào ghế gaming, Hoa Tranh ngồi co chân lên ghế mỗi khi tập trung cao và thực hiện những kỹ năng khó nhất.

Hình ảnh này khiến nhiều người thích thú vì gần gũi, giống như bất kỳ game thủ nào khi ngồi đấu ở quán net.

Hoa Tranh có màn thể hiện ấn tượng khi liên tục chiếm thế chủ động, tấn công trực diện và áp đảo đối thủ. Ảnh: Minh Chiến.

"Không cần màu mè, game thủ Việt cứ ngồi như vậy mà chiến hết mọi đối thủ", "Dáng ngồi biểu hiện của sự tập trung cao độ nhất", "Trông vừa gần gũi mà vừa chuyên nghiệp, đẳng cấp sao á", "Trước giờ tôi hay thắc mắc game thủ thi đấu có được ngồi bắt chân lên ghế không, giờ Hoa Tranh đã giúp tôi trả lời", dân mạng bày tỏ.

Những hình ảnh về dáng ngồi của game thủ 20 tuổi còn được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn ở Thái Lan. Nhiều người dành lời khen cho tinh thần thi đấu và tài năng của đội Liên Quân Việt Nam.

Hoa Tranh sinh năm 2005, tên đầy đủ là Bùi Nguyễn Hoa Tranh, chơi ở vị trí đường giữa. Cô nàng quê Bến Tre khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của cô chỉ có vài bức hình, đều liên quan đến kỳ SEA Games 33.

Hoa Tranh rất kín tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân.

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á được tổ chức ở Thái Lan năm nay, bộ môn Liên Quân Mobile lần đầu bổ sung nội dung đồng đội nữ, với sự tham gia của các đội tuyển Việt Nam, Lào, Đông Timor và chủ nhà Thái Lan.

Đội hình ra quân của tuyển nữ bao gồm 6 thành viên: Nguyễn Thanh Duyên (đảm nhiệm khu vực đường dưới), Đỗ Kỳ Duyên (đường rừng), Bùi Nguyễn Hoa Tranh (đường trên), Nguyễn Diệu Linh (đường giữa), Nguyễn Thị Huyền Trang (hỗ trợ) và Choi Minh Châu (hỗ trợ).

Ngày 16/12, sau khi Thái Lan rút lui vì bê bối gian lận của thành viên Tokyogurl (tên thật là Napat Warasin), tuyển Việt Nam hạ đội Lào với tỷ số 4-0 ở chung kết, lên ngôi vô địch tại SEA Games 33.