Phê La nói gì sau khi bị xử phạt?

Sau khi bị xử phạt 8 triệu đồng vì vi phạm vệ sinh ATTP tại cửa hàng ở Hà Nội, Phê La cho biết đã khắc phục sai sót và siết chặt quá trình kiểm soát vệ sinh.

Một khách hàng đi ngang một chi nhánh Phê La tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chiều 12/5, chuỗi đồ uống Phê La thông tin trên fanpage chính thức về việc một cửa hàng thuộc hệ thống bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Nội.

Theo thông báo được thương hiệu đăng tải, vụ việc xảy ra tại cửa hàng ở số 40 Trần Quốc Hoàn (Hà Nội). Nguyên nhân dẫn đến xử phạt được xác định là nhân viên “không sử dụng găng tay và khẩu trang trong một số thời điểm thao tác tại quầy”.

Phía thương hiệu cho biết đã tiến hành khắc phục tại cửa hàng liên quan ngay sau sự việc, đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình kiểm soát trang phục bảo hộ trên hệ thống nhằm hạn chế tái diễn các sai sót tương tự.

“Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và đảm bảo mang đến những sản phẩm với chất lượng tốt nhất đến khách hàng”, thương hiệu này nêu trong thông báo.

Phê La từng bị khách hàng tố không dọn dẹp bàn ghế, vệ sinh sàn vào đầu tháng 5. Ảnh: hqmeiy/Threads, Phan Khánh.

Doanh nghiệp cũng cho biết luôn ghi nhận các góp ý từ khách hàng để hoàn thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời mở các kênh tiếp nhận phản hồi qua fanpage và các kênh chính thống của thương hiệu.

Trước đó, UBND phường Nghĩa Đô (Hà Nội) công bố danh sách nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm tính đến ngày 15/4.

Trong danh sách này, chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Phê La, đơn vị vận hành cửa hàng Phê La trên phố Trần Quốc Hoàn, bị xử phạt 8 triệu đồng với lỗi sử dụng nhân viên chế biến thức ăn không đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn dùng ngay.

Ngoài Phê La, một số cơ sở ăn uống khác cũng bị xử phạt vì các lỗi tương tự. Cụ thể, quán mì cay Bosan trên phố Tô Hiệu bị phạt 8 triệu đồng; cửa hàng bún bò Huế Ngự Uyển trên đường Nguyễn Khánh Toàn bị xử phạt 4 triệu đồng do nhân viên chế biến không đội mũ, không đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở khác bị xử phạt với mức từ 2 triệu đến hơn 30 triệu đồng vì các vi phạm liên quan điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm và nguy cơ nhiễm chéo trong khu vực bếp.

Sự việc tiếp tục thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú ý đến các tiêu chuẩn vệ sinh tại chuỗi đồ uống và nhà hàng.

Trước đợt bị xử phạt lần này, đầu tháng 5, Phê La cũng từng vướng nhiều tranh cãi liên quan trải nghiệm khách hàng và vận hành cửa hàng. Hồi đầu năm, thương hiệu này bị phản ánh về tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp, trải nghiệm dịch vụ thiếu đồng đều tại một số chi nhánh và các vấn đề liên quan hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội.

Việc liên tiếp xuất hiện các phản ánh trong thời gian ngắn khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát chất lượng khi chuỗi này mở rộng nhanh chóng. Một số ý kiến cho rằng áp lực tăng trưởng và vận hành số lượng lớn cửa hàng có thể khiến trải nghiệm khách hàng tại từng điểm bán không còn được duy trì đồng đều như giai đoạn đầu.