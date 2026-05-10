Chàng trai được nhận việc ngay nhờ ngoại hình giống Sơn Tùng M-TP

Nhờ khuôn mặt có nhiều đường nét giống nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Văn Anh được chủ nhận vào làm việc tại một quán bar ngay lần đầu gặp mặt, mà không cần nộp CV hay hỏi kinh nghiệm.

Clip chàng trai qua đường giống Sơn Tùng M-TP Đoạn video được quay từ xa của Văn Anh (26 tuổi, Thanh Hóa) thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều người nhận xét khuôn mặt anh có nhiều điểm giống nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Với gương mặt được nhiều người nhận xét có nét giống ca sĩ Sơn Tùng M-TP, Cao Văn Anh (26 tuổi, quê Thanh Hóa) thu hút sự chú ý trên mạng xã hội ngày 10/5. Đoạn clip quay Văn Anh từ xa được lan truyền trên các nền tảng, thu hút hơn một triệu lượt xem trên TikTok.

Dưới video, không ít người để lại bình luận gọi chàng trai là "bản sao Sơn Tùng".

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Văn Anh cho biết trước kia anh chỉ thỉnh thoảng được bạn bè hoặc người đi đường nhận xét có nhiều điểm hao hao nam ca sĩ. Tuy nhiên, từ khi sử dụng mạng xã hội thường xuyên hơn vào năm 2019, Văn Anh đối mặt với những bình luận về ngoại hình ngày càng nhiều, khiến anh dần quen với việc bị đặt cạnh thần tượng nổi tiếng.

"Nhiều người hay gọi vui tôi là 'Sơn Tường'. Ban đầu khá khó chịu nhưng lâu dần thành quen, tôi cũng thấy biệt danh này khá hài hước", anh nói.

Văn Anh thường được nhiều người xung quanh nhận xét giống Sơn Tùng M-TP.

Chàng trai Thanh Hóa khẳng định bản thân chưa từng can thiệp thẩm mỹ để có diện mạo giống Sơn Tùng M-TP. Theo anh, sự tương đồng chủ yếu đến từ gương mặt, kiểu tóc và phần nào là gu thời trang. Là người yêu thích nhạc của nam ca sĩ, Văn Anh thừa nhận bản thân ít nhiều chịu ảnh hưởng về phong cách ăn mặc, nhưng không cố tình xây dựng hình ảnh như một bản sao.

Ban đầu, việc liên tục bị gọi bằng những biệt danh liên quan đến Sơn Tùng từng khiến anh cảm thấy phiền. Một số bình luận còn cho rằng anh cố tình bắt chước để nổi tiếng nhanh hơn trên mạng xã hội. Văn Anh nói từng bức xúc trước những nhận xét này, song theo thời gian anh chọn cách nhìn nhẹ nhàng hơn và không còn quá để tâm.

"Tôi là người hâm mộ lâu năm của Sơn Tùng, việc bị ảnh hưởng phong cách thời trang là điều dễ hiểu. Nhưng tôi không cố bắt chước. Tôi cũng thường học hỏi cách ăn mặc của nhiều người nổi tiếng khác", Văn Anh cho hay.

Theo Văn Anh, anh chủ yếu dùng mạng xã hội để giải trí, không có định hướng làm nội dung gây chú ý hay khai thác ngoại hình giống người nổi tiếng để kiếm tiền. Anh cũng cho rằng sự quan tâm từ cộng đồng mạng chỉ là yếu tố bên ngoài, còn công việc hay các mối quan hệ lâu dài vẫn phụ thuộc vào năng lực và cách cư xử của mỗi người.

Dù khẳng định không chủ động tận dụng hình ảnh giống Sơn Tùng để kiếm thu nhập, Văn Anh thừa nhận ngoại hình giúp anh có thêm một số thuận lợi trong giao tiếp và công việc.

Ngoại hình, phong cách ăn mặc của Văn Anh được nhận xét khá giống Sơn Tùng M-TP.

Năm 2022, khi xin việc tại một quán bar trên phố Mã Mây (Hà Nội), Văn Anh kể được chủ quán nhận vào làm vị trí nhân viên booking và tổ chức sự kiện ngay lần đầu gặp mặt nhờ vẻ ngoài sáng, phong cách ăn mặc nổi bật.

"Thời điểm đó, chủ quán nhận xét tôi là 'vừa nhìn đã thấy giống Sơn Tùng' nên nhận vào làm ngay", Văn Anh nói và cho biết thêm việc có ngoại hình dễ nhìn đôi khi giúp tạo thiện cảm ban đầu với khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực nightlife.

Trước Văn Anh, Võ Viễn Thiện cũng từng gây chú ý mạnh vì được nhận xét giống Sơn Tùng M-TP, đến mức bị gọi là "Sơn Tùng phiên bản chocolate". Anh xuất hiện tại quán bar, cover ca khúc của thần tượng và nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sự nổi tiếng này cũng gây nhiều tranh cãi khi công chúng cho rằng anh đang cố xây dựng hình ảnh "bản sao Sơn Tùng".

Ngoài ra, không ít người trẻ từng nổi lên rất nhanh nhờ có gương mặt giống nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, sự chú ý này thường đi kèm hai mặt, vừa mang lại cơ hội bất ngờ, vừa kéo theo áp lực bị so sánh, công kích hoặc đánh mất dấu ấn cá nhân.

Nguyễn Khánh Huyền (quê Lào Cai) từng được chú ý vì có nét giống ca sĩ Chi Pu vào năm 2015, hay Trịnh Thị Phú Luôn (sinh năm 1993), người được gọi là "bản sao của Khởi My" từng cho biết cuộc sống bị xáo trộn vì liên tục nhận tin nhắn, lời mạt sát và cáo buộc "ăn theo" người nổi tiếng để gây chú ý.

Alex Dương từng gây sốt nhờ vẻ ngoài giống ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Một trường hợp khác là Dương Minh Ngọc, cô gái được nhận xét giống diễn viên Khả Ngân. Sau thời gian đầu thấy thú vị, Minh Ngọc dần cảm thấy khó chịu vì liên tục bị bàn tán mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội. Cô từng chia sẻ cảm giác "như mất đi chính mình" khi bị gọi là bản sao của người khác.

Một số trường hợp khác như Alex Dương, chàng trai được ví là "em trai thất lạc" của Hồ Ngọc Hà, hay Trần Hữu Phước, nam sinh được gọi là "Ngô Diệc Phàm bản Việt", cũng từng thu hút lượng tương tác lớn chỉ nhờ vài bức ảnh lan truyền.

Dù nổi tiếng nhanh, những nhân vật kể trên không thể duy trì được sức hút lâu dài. Phần lớn các hiện tượng giống người nổi tiếng thường chỉ viral trong thời gian ngắn. Sau giai đoạn tò mò ban đầu, nhiều người dần biến mất khỏi mạng xã hội hoặc quay lại cuộc sống bình thường.

Bên cạnh sự chú ý, việc liên tục bị so sánh với người nổi tiếng cũng khiến nhiều người rơi vào trạng thái áp lực. Họ bị nghi ngờ cố tình bắt chước, bị soi mói ngoại hình hoặc không được nhìn nhận như một cá nhân độc lập.