Công an vào cuộc vụ người đàn ông ngang nhiên trộm xe hàng của shipper

Công an phường Long Bình cho biết đang tiến hành trích xuất camera, xác minh vụ việc shipper bị trộm xe giao hàng trên địa bàn sáng 12/5.

Clip người đàn ông trộm xe giao hàng trong tích tắc gây phẫn nộ Trong lúc đỗ xe giao hàng tại khu vực ga Hòa Bình, phường Long Bình (Đồng Nai) vào sáng 12/5, anh V.M.T. bị một người đàn ông cướp xe hàng và bỏ chạy. Sự việc gây phẫn nộ trên MXH.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện công an phường Long Bình, Đồng Nai, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh V.M.T. (nhân viên giao hàng) về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy cùng nhiều hàng hóa của khách vào sáng 12/5 và đang tiến hành xác minh sự việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h41 ngày 12/5, anh V.M.T. đỗ xe tại khu vực ga Hòa Bình, thuộc phường Tân Biên cũ, nay là phường Long Bình, để giao hàng cho khách, sau khi quay lại thì phát hiện phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa trên xe đã bị lấy mất.

Theo trình báo, chiếc xe bị mất là Honda Wave Alpha màu đỏ đen, biển kiểm soát 60F2-835.64. Xe có gắn giá chở hàng phía sau, thân xe có nhiều vết trầy xước và đã tháo hai bên yếm xe.

Anh T. cho biết đây là phương tiện mưu sinh chính của gia đình. "Ngoài chiếc xe máy, nhiều đơn hàng của khách đang vận chuyển trên xe cũng bị mất, giá trị vượt quá khả năng chi trả của tôi", anh T. nói.

Trước đó, một vụ việc trộm xe hàng của shipper tương tự cũng từng xảy ra tại TP.HCM. Cụ thể, khoảng 14h40 ngày 17/4, một người giao hàng đỗ xe trong hẻm đường Tân Sơn, phường An Hội Tây, để chìa khóa trên xe rồi mang hai đơn hàng đi bộ vào giao cho khách gần đó.

Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông mặc sơ mi xám đi ngang phát hiện chiếc xe không có người trông coi. Sau khi quan sát xung quanh, đối tượng nhanh chóng tiếp cận, nổ máy và chạy khỏi hiện trường. Khi quay lại, nam shipper bàng hoàng phát hiện xe máy cùng toàn bộ hàng hóa đã biến mất nên trình báo công an.

Vụ việc xảy ra ngày 12/5 tiếp tục dấy lên lo ngại về tình trạng trộm cắp nhắm vào shipper, tài xế giao hàng khi nhiều người thường xuyên phải để xe bên ngoài, tranh thủ giao hàng trong thời gian ngắn nhưng sơ hở trong khâu trông giữ tài sản.