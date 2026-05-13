Vợ chồng 4 con giản dị đến nhận ôtô ở Gia Lai gây sốt

Sau nhiều năm tiết kiệm, vợ chồng anh Chhưih quyết định mua ôtô mới để phục vụ cuộc sống và nhu cầu đi lại của cả gia đình 6 người.

Mới đây, khoảnh khắc gia đình gồm 6 thành viên cùng đến nhận ôtô mới tại đại lý bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn cảm phục trước hình ảnh giản dị, hạnh phúc của cặp vợ chồng đông con vẫn tích góp được tiền mua xe.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Chhưih (sống tại Pleiku, Gia Lai) cho biết sau nhiều năm tiết kiệm, vợ chồng anh quyết định mua ôtô để phục vụ công việc và việc đi lại của gia đình.

Hiện cả hai vợ chồng đều làm nương rẫy, trồng cà phê nên công việc khá bận rộn. Anh cũng mới học lái xe cách đây không lâu trước khi quyết định mua chiếc ôtô đầu tiên. Theo anh, chiếc xe mới có giá lăn bánh khoảng 700 triệu đồng.

"Khi biết sắp có ôtô, vợ tôi rất vui còn các con thì háo hức vì lần đầu được ngồi trên một chiếc xe mới của gia đình", anh Chhưih chia sẻ.

Hồ Hoàng Ý (sinh năm 2001), nhân viên tư vấn bán hàng tại chi nhánh Gia Lai, người trực tiếp hỗ trợ gia đình anh Chhưih mua xe, cho biết khách hàng đã tìm hiểu khá kỹ trước khi đưa ra quyết định.

"Lúc đầu, anh cũng cân nhắc nhiều dòng xe, đi xem và tìm hiểu rất kỹ. Sau khi được tư vấn và trải nghiệm thực tế, anh thấy chiếc xe này phù hợp với nhu cầu đi lại của gia đình nên quyết định chốt", Hoàng Ý nói.

Theo nhân viên tư vấn, ngày nhận xe, cả gia đình anh Chhưih đều rất hào hứng vì từ nay có phương tiện che nắng che mưa cho các con.

"Gia đình anh rất giản dị, mộc mạc. Nhìn vợ con cười, chụp hình bên xe mới là anh thấy mọi cố gắng đều xứng đáng. Đây không chỉ là chiếc xe để đi lại mà còn là món quà anh dành cho gia đình", Hoàng Ý chia sẻ thêm.

Sau khi được đăng tải, clip ghi lại cảnh gia đình anh Chhưih cùng 4 người con đến nhận xe thu hút gần 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng: "Vợ chồng giỏi quá, nuôi 4 đứa con mà vẫn tiết kiệm mua được xe", "Chúc mừng gia đình anh chị, nhìn các bé vui mà thấy hạnh phúc lây".

Vợ chồng anh Chhưih đi nhận xe.