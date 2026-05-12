Vợ chồng TP.HCM đi chợ 2 triệu/lần, cấp đông ăn cả tuần

Với 2 triệu đồng/tuần, chị Hà lấp đầy tủ lạnh bằng đủ loại thực phẩm từ thịt, cá đến hải sản tươi ngon, vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm áp lực nghĩ món mỗi ngày.

Mẹ trẻ ở TP.HCM đi chợ tiêu 2 triệu/tuần Việc mua đồ ăn theo tuần giúp chị Hà tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc ăn uống.

5h sáng, căn bếp của gia đình chị Nguyễn Hà ở TP.HCM đã sáng đèn. Người mẹ trẻ tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, tranh thủ làm thêm hộp cơm trưa cho con đang học tiểu học trước khi bắt đầu một ngày mới.

Khác với nhiều gia đình có thói quen đi chợ mỗi ngày, chị Hà chọn cách gom tất cả vào một lần mua đồ ăn cho cả tuần. Với chị, điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm áp lực nội trợ kéo dài từ sáng đến tối.

"Tôi không quá tính toán kiểu chi li từng đồng, nhưng có thói quen đi chợ theo tuần để đỡ mất thời gian và hạn chế phải suy nghĩ ‘hôm nay ăn gì’ mỗi ngày", chị chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Thay vì đau đầu lên thực đơn cố định, chị Hà chọn cách nấu ăn linh hoạt theo nguyên liệu có sẵn trong nhà. Với chị, chỉ cần mở tủ lạnh ra và nhìn xem còn gì là đã có thể nghĩ ngay ra món phù hợp cho cả gia đình.

Thức ăn đi chợ về được chị Hà sắp xếp gọn gàng vào hộp và cất trữ đông.

Mỗi lần đi chợ hay vào siêu thị, chị Hà không lên thực đơn theo danh sách có sẵn. Chị quan niệm nguyên liệu tươi ngon luôn quan trọng hơn việc phải bám sát thực đơn đã lên từ trước.

"Ra chợ thấy gì tươi ngon thì mua, hết tiền thì về", chị chia sẻ.

Trước khi ra ngoài mua sắm, chị Hà thường dành thời gian kiểm tra kỹ tủ lạnh. Những thực phẩm còn dư sẽ được chuyển xuống ngăn mát để ưu tiên sử dụng trước, tránh lãng phí hoặc mua trùng.

Chị cho biết không lên danh sách trước bởi nhiều khi ra chợ không gặp được món mình cần, hoặc hôm đó thực phẩm không được tươi ngon.

Thông thường, đồ ăn nhà chị Hà luôn được chuẩn bị đa dạng để dễ xoay vòng món ăn suốt cả tuần. Từ cá dìa, cá đuối, cá thu, cá ngừ, cá lạt vàng, cá bạc má, cá cơm than đến thăn bò, sườn non, nạc dăm, gà tre, gà đen hay tôm thẻ, tôm biển, tất cả đều được chị lựa chọn kỹ càng.

Cầm theo 2 triệu đi chợ cho một tuần đã trở thành thói quen giúp chị Hà quản lý chi tiêu tốt hơn.

Sau khi mang thực phẩm về nhà, công đoạn sơ chế tiếp tục kéo dài hàng giờ. Thịt, cá được làm sạch, chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa rồi cho vào hộp kín trước khi cấp đông.

Để giữ được độ tươi ngon của cá, chị Hà có mẹo riêng là dùng nước gừng để khử tanh thay vì dùng giấm vì không muốn cá bị mềm thịt. Theo chị, nếu bảo quản đúng cách, thực phẩm vẫn giữ được chất lượng ổn định, đặc biệt phù hợp với nhịp sống bận rộn của gia đình trẻ hiện nay.

"Dĩ nhiên đồ tươi trong ngày sẽ luôn ngon nhất, nhưng tôi chọn sự cân bằng giữa tiện lợi và phù hợp với sinh hoạt gia đình", chị bày tỏ.

Nhờ duy trì thói quen kiểm tra tủ lạnh trước mỗi lần đi chợ, chị Hà hạn chế được tình trạng mua dư hoặc bỏ phí thực phẩm. Dù vậy, giữa tuần đôi khi gia đình vẫn phát sinh nhu cầu mua thêm rau xanh hoặc vài món ăn đổi vị.

Theo chị Hà, thay đổi lớn nhất sau khi duy trì thói quen đi chợ theo tuần là tinh thần thoải mái hơn hẳn. Không còn cảnh mỗi chiều tất bật chạy chợ hay loay hoay nghĩ món, việc nấu ăn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hiện chi phí ăn uống tại nhà của gia đình chị Hà dao động khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng mức chi khoảng 2 triệu đồng cho một lần đi chợ là khá xa xỉ. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến nhận định với gia đình sống tại TP.HCM, đây lại là cách chi tiêu hợp lý trong bối cảnh giá thực phẩm ngày càng tăng.