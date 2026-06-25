Dắt bạn gái đi ăn cua hoàng đế, người đàn ông 'quỵt' hóa đơn 16 triệu

Sau bữa ăn có cua hoàng đế, tôm Alaska, nhóm khách nữ cùng rời đi, chỉ còn thanh niên tên T. ở lại với hóa đơn 16 triệu đồng. Chủ quán cho biết người này có dấu hiệu bất ổn tâm lý.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường tâm lý sau khi bị nhóm khách nữ "bỏ lại". Ảnh: be_tap_nhay/Threads.

Sáng 25/6, mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc xảy ra tại quán hải sản trên đường Vũ Thê Lang, phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), liên quan đến hóa đơn ăn uống hơn 16 triệu đồng.

Theo phản ánh, một người đàn ông tên T., trú tại xã Tam Dương, mời một cô gái quen qua mạng xã hội đến quán hải sản nói trên để ăn uống vào tối 24/6. Cô gái này sau đó đi cùng nhóm khoảng 6-7 người, trong đó có cả trẻ em.

Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món hải sản có giá trị cao như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, ốc hương cùng nhiều loại đồ uống. Sau khi ăn xong, nhóm này tiếp tục đề nghị đóng gói đồ ăn mang về.

Tuy nhiên, khi kết thúc bữa ăn, những người đi cùng lần lượt rời khỏi quán. Chỉ còn lại T. ở lại và không thanh toán hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện quán hải sản cho biết thời điểm xảy ra vụ việc người đàn ông có dấu hiệu không bình thường và quyết định trình báo công an địa phương.

"Phía gia đình người đàn ông đã cung cấp giấy khám tâm thần. Do đó, chúng tôi chấp nhận phần thiệt hại và không yêu cầu truy thu khoản tiền này", người đại diện nói.

Lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra ban đầu, mức giá trong hóa đơn được xác định phù hợp với mặt bằng chung, chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Sau đó, công an đưa T. về trụ sở để làm việc. Trong quá trình làm việc, người này có biểu hiện không ổn định tâm lý, giao tiếp khó khăn và không ký biên bản.

Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh nhân thân, tình trạng sức khỏe của T., đồng thời phối hợp với địa phương nơi cư trú để làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định.