Tình trạng chủ quán bị khách 'bùng' tiền 30 bánh chưng, chém nhập viện

Anh P.M.T. bị người phụ nữ "bùng" tiền đơn bánh chưng 385.000 đồng. Khi anh đến tận nơi đề nghị thanh toán, đối tượng nhốt và dùng dao chém vào tay anh dẫn đến nhập viện.

Hoàng Lê Ngọc My bị Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) tạm giữ. Ảnh: Vì bình yên phường Cửa Nam.

Ngày 16/6, Công an phường Cửa Nam (TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Lê Ngọc My (34 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, hôm 14/6, My đặt 30 chiếc bánh chưng và 2 chiếc bánh dày từ một cửa hàng đồ ăn, tổng giá trị 385.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, người phụ nữ này không thanh toán, rồi chặn liên lạc với chủ cửa hàng là anh P.M.T.

Khi anh P.M.T. tìm đến tận nhà để nói chuyện và yêu cầu thanh toán đơn hàng, My bất ngờ khóa trái cửa, nhốt chủ quán trong phòng rồi dùng dao chém vào tay anh. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện.

Anh P.M.T bị My chém vào tay, phải nhập viện điều trị. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị P., chị gái của anh P.M.T., cho biết vết chém sâu đến tận xương khiến em trai chị bị đứt 2 gân ở tay phải, đã được bó bột. Hiện tại, sức khỏe anh P.M.T. đã ổn định hơn nhưng vẫn tiếp tục phải theo dõi điều trị.

"Gia đình mong muốn sự việc được làm sáng tỏ để đòi lại công bằng cho em tôi cũng như nhiều người khác từng bị lừa theo cách tương tự", chị P. nói.

Cũng theo cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra trên phố Lê Duẩn vào ngày 14/6. Ngay sau đó, Công an phường Cửa Nam đã mời các bên liên quan về trụ sở để làm việc.

Quá trình xác minh cho thấy Hoàng Lê Ngọc My là đối tượng nhiều lần có hành vi đặt đồ ăn qua mạng nhưng không thanh toán tiền hàng. Khi các chủ cửa hàng tìm đến yêu cầu thanh toán, My thường có lời lẽ thách thức, chửi bới, đe dọa và không hợp tác, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Hiện cơ quan chức năng đã thu thập chứng cứ, lập hồ sơ để xử lý Hoàng Lê Ngọc My theo đúng quy định của pháp luật.