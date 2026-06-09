Công an triệu tập nhóm nhân viên kiểm tra khách tại Aeon Long Biên

Nhóm nhân viên an ninh tại Aeon Mall Long Biên và những người có liên quan vụ việc "kiểm tra khách" được công an phường Long Biên (Hà Nội) triệu tập đến làm việc.

Một trong các nhân viên an ninh kiểm tra đồ, hóa đơn của nữ khách hàng. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 9/6, liên quan vụ việc nữ khách hàng tố bị nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên quy chụp "ăn cắp đồ", Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đã mời người phụ nữ và những nam thanh niên trong vụ việc đến trụ sở làm rõ. Đơn vị cũng đang thu thập thông tin, rà soát camera để xác minh sự việc.

Sáng cùng ngày, phía AEON (gọi chung của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (AEONMALL Việt Nam) và Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) cũng chính thức có bài đăng trên fanpage Facebook về vụ ồn ào đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo đó, đơn vị nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới nữ khách hàng vì "những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn" tối 7/6, đồng thời đang nỗ lực làm việc để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến cô.

Hành động của nhóm nhân viên an ninh khiến nhiều người bức xúc. Ảnh cắt từ clip.

"Trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, AEON cũng xin lỗi, ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại", thông báo ghi.

Liên quan vụ việc ồn ào, AEON cho hay đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh.

Trước đó, sự việc bắt nguồn từ một video do nữ khách hàng chia sẻ trên mạng xã hội, lan truyền hôm 8/6.

Cô cho biết sau khi mua sắm và cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 của Aeon Mall Long Biên thì bị hai thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Thời điểm tiếp cận, hai thanh niên này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện. Theo người phụ nữ, dù cô khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ôtô để đưa 3 mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi nữ khách hàng hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Trong video, hai nhân viên bảo vệ kiểm tra đồ và đối chiếu với hóa đơn, kết luận không có món nào là đồ ăn cắp.

Sự việc khiến nhiều người bức xúc về thái độ làm việc của nhóm nhân viên an ninh tại trung tâm thương mại.

Ngay sau khi video được chia sẻ, nhiều người đồng loạt để lại đánh giá 1 sao trên Google kèm yêu cầu Aeon Mall phải xác minh rõ vụ việc. Fanpage Facebook có hơn 720.000 người theo dõi của Aeon Mall Long Biên cũng hứng bão phẫn nộ dưới các bài đăng gần nhất.

Người phụ nữ tố bị quy chụp 'ăn cắp đồ' ở Aeon Mall Long Biên Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip tố cáo từ một nữ khách hàng, phản ánh bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội).