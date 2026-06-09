Aeon Mall xin lỗi

Hơn một ngày sau khi nữ khách hàng tố bị nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên quy chụp là "ăn cắp đồ", trung tâm thương mại này có thông báo chính thức.

Trong thông báo được đăng tải sáng 9/6, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (AEONMALL Việt Nam) và Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) - gọi chung là AEON - nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới nữ khách hàng vì "những trải nghiệm và sự phiền lòng không đáng có trong sự việc ngoài ý muốn" tối 7/6.

Đơn vị cho biết đang nỗ lực làm việc để gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nữ khách hàng.

"Trước các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, AEON cũng xin lỗi, ghi nhận những hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại", thông báo ghi.

Liên quan vụ việc ồn ào, AEON đã và đang khẩn trương rà soát, tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng nhằm xác minh đối với những nội dung được phản ánh.

Chỉ sau ít phút đăng tải, thông báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người theo dõi. Dưới phần bình luận, nhiều người nhận xét AEON lên tiếng quá muộn sau khi sự việc xảy ra, đồng thời chưa cho thấy được biện pháp cụ thể để giải quyết vấn đề, đặc biệt liên quan đến các nhân viên an ninh xuất hiện trong video.

Trước đó vào ngày ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng của một khách hàng đến mua sắm tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội) tối 7/6, tố nhân viên an ninh tại đây cư xử không đúng mực với mình.

Theo bài đăng, sau khi chị thanh toán và ra đến bãi đậu xe, có hai thanh niên lạ mặt tiếp cận, mời đến cơ quan chức năng làm việc vì nghi ngờ ăn trộm đồ. Theo mô tả, hai nam thanh niên không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên.

Một trong các nhân viên an ninh kiểm tra hóa đơn của nữ khách hàng. Ảnh cắt từ clip.

Người phụ nữ kể khi cô không đồng ý, yêu cầu kiểm tra hàng và hóa đơn tại chỗ, hai nam thanh niên có lời lẽ đe dọa "bắt hết lên xe về công an phường" khiến con chị khóc vì hoảng sợ.

Nghĩ rằng tình huống có thể là đối tượng xấu dàn cảnh, người mẹ tri hô: "Bắt cóc" để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Khi đám đông tụ tập lại, một nam thanh niên mới đeo thẻ, nhận là nhân viên an ninh.

Trong video do nữ khách hàng ghi lại, hai nhân viên bảo vệ kiểm tra đồ và đối chiếu với hóa đơn, kết luận không có món nào là đồ ăn cắp. Tuy nhiên, chỉ có một người xin lỗi. Người phụ nữ cũng bức xúc, cho rằng tâm lý con mình và danh dự bản thân đã bị ảnh hưởng, xúc phạm.

Trả lời Tri Thức - Znews ngày 8/6, đại diện Aeon Mall cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội và đang nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.