Người dân TP.HCM thử nhận diện tội phạm tại sự kiện 'Tổ quốc bình yên'

Richard, khách đến từ New Zealand đang có chuyến du lịch một tuần tại TP.HCM, cho biết ông quyết định ghé vào tham quan sau khi nhìn thấy dòng người xếp hàng tại các khu vực trải nghiệm. "Tôi nghĩ đây sẽ là một triển lãm mang tính chuyên ngành, nhưng thực tế rất khác. Không gian được thiết kế mở, nhiều hoạt động tương tác và có thể tiếp cận với mọi lứa tuổi. Nhiều gia đình đưa trẻ em đến tham quan, điều đó cho thấy đây không chỉ là một sự kiện trưng bày mà còn là cách để kể những câu chuyện lịch sử cho công chúng", ông chia sẻ.