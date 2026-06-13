Người dân TP.HCM thử nhận diện tội phạm tại sự kiện 'Tổ quốc bình yên'

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Sau lễ khai mạc tối 11/6, chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM tổ chức tiếp tục thu hút đông đảo người dân đến tham quan trong ngày thứ hai, 12/6.
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Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 8h sáng, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại không gian triển lãm, chụp ảnh kỷ niệm cùng sự kiện kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2026), 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
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Tại các gian hàng tương tác, hàng dài bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng để thử sức với các trò chơi tìm hiểu kiến thức pháp luật, an ninh mạng, nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và các hoạt động trải nghiệm công nghệ. Sau mỗi phần tương tác, người tham gia được nhận những phần quà lưu niệm từ ban tổ chức. Trong ảnh, đông bạn trẻ đợi trải nghiệm không gian trưng bày của Trung tâm An ninh mạng Quốc gia.
Dọc tuyến triển lãm, các quầy tương tác luôn trong tình trạng đông khách. Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng để tham gia thử thách, trải nghiệm công nghệ UAV, camera thông minh, bảo tàng số, kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao, pháp luật về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập cảnh. Nguyễn Ly (19 tuổi), sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết cô biết đến sự kiện qua TikTok và Facebook. Nữ sinh ấn tượng trước không gian triển lãm quy mô nhưng hoạt động vẫn gần gũi với giới trẻ.
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Nguyễn Ngọc Thảo Vân, sinh viên ngành Quản trị - Luật, Trường Đại học Luật TP.HCM, cùng bạn đi đọc các bảng biểu tìm hiểu thêm về các cột mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam.
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Bên cạnh các khu vực triển lãm và trải nghiệm công nghệ, các trạm photobooth là một trong những điểm thu hút đông người nhất. Hàng chục người chờ đến lượt chụp ảnh lưu niệm miễn phí. Đứng trong dòng người xếp hàng, Mai Hoa (19 tuổi) cho biết cô sẵn sàng đợi 30 phút để sở hữu những bức ảnh mang dấu ấn riêng của chương trình "Tổ quốc bình yên".
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Nhóm bạn trẻ hào hứng chụp ảnh tại một quầy photobooth.
Theo ban tổ chức sự kiện, triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" giới thiệu hành trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân qua các giai đoạn lịch sử: Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chiến công trong kháng chiến, đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và những yêu cầu mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.
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Chương trình còn thu hút đông đảo khách quốc tế đến tham quan. Một số người bày tỏ sự thích thú khi được tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam thông qua một hình thức triển lãm mở ngay tại trung tâm thành phố.
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Richard, khách đến từ New Zealand đang có chuyến du lịch một tuần tại TP.HCM, cho biết ông quyết định ghé vào tham quan sau khi nhìn thấy dòng người xếp hàng tại các khu vực trải nghiệm. "Tôi nghĩ đây sẽ là một triển lãm mang tính chuyên ngành, nhưng thực tế rất khác. Không gian được thiết kế mở, nhiều hoạt động tương tác và có thể tiếp cận với mọi lứa tuổi. Nhiều gia đình đưa trẻ em đến tham quan, điều đó cho thấy đây không chỉ là một sự kiện trưng bày mà còn là cách để kể những câu chuyện lịch sử cho công chúng", ông chia sẻ.
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Sự kiện đặc biệt "Tổ quốc bình yên" tại TP.HCM, diễn ra từ ngày 11/6 đến 14/6. Đây là hành trình tiếp nối từ thành phố Đà Nẵng, nơi Tổ quốc được khắc họa bằng không gian sông Hàn, Cầu Rồng, ánh sáng, âm nhạc và những trải nghiệm văn hóa, công nghệ.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.