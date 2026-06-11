Hàng nghìn người đội mưa tham gia sự kiện ‘Tổ quốc bình yên’ ở TP.HCM

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an nhận định "Tổ quốc bình yên" không chỉ là một chuỗi hoạt động kỷ niệm, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa lịch sử và hiện tại, giữa ký ức hào hùng và nhịp sống đô thị hiện đại; là hành trình kể lại bằng nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc về những con người đã âm thầm đứng phía sau sự bình yên của nhân dân.