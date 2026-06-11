Hàng nghìn người đội mưa tham gia sự kiện ‘Tổ quốc bình yên’ ở TP.HCM

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Tối 11/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ Công an phối hợp UBND TP.HCM khai mạc chuỗi sự kiện đặc biệt "Tổ quốc bình yên". Cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống trước giờ khai mạc, hàng nghìn người dân vẫn nán lại theo dõi. Tham dự chương trình có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.
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Dưới cơn mưa, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần và kỹ thuật vẫn bám vị trí, khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Nhiều khán giả mang theo áo mưa, ô hoặc tìm vị trí trú mưa gần khu vực sân khấu để chờ đợi thời khắc khai màn.
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Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an nhận định "Tổ quốc bình yên" không chỉ là một chuỗi hoạt động kỷ niệm, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa lịch sử và hiện tại, giữa ký ức hào hùng và nhịp sống đô thị hiện đại; là hành trình kể lại bằng nghệ thuật, công nghệ và cảm xúc về những con người đã âm thầm đứng phía sau sự bình yên của nhân dân.
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Trước khi diễn ra chương trình, Đại tướng Lê Hồng Anh dành thời gian tham quan không gian triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng" gồm các không gian thông tin - trải nghiệm ứng dụng công nghệ hiện đại, hệ thống phòng chống lừa đảo trực tuyến, công nghệ UAV, camera thông minh, bảo tàng số.
Trung tướng Hoàng Văn Hà, Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an trải nghiệm máy nhận diện cảm xúc được trưng bày tại trạm của Cục An ninh điều tra.
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Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2026), 50 năm TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
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Theo ban tổ chức, chương trình khai mạc được dàn dựng như một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, mang vẻ đẹp truyền thống dân tộc cùng ngôn ngữ trình diễn đương đại.
Từ hình ảnh đóa sen thanh khiết, biểu tượng Thánh Gióng vươn mình giữ nước, đến những giai điệu về thành phố, quê hương, đất nước và các tiết mục múa, xiếc, âm nhạc hiện đại, chương trình mở ra trường cảm xúc trang trọng, gần gũi và thiêng liêng.
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Buổi triển lãm thu hút đông đảo bạn trẻ tham quan triển lãm ngày đầu khai mạc.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.