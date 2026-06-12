Công an TP.HCM cứu 500 con mèo bị trộm cắp: Khẩn trương tìm lại chủ

Sau khi triệt phá đường dây trộm mèo quy mô lớn, Công an TP.HCM đang khẩn trương tìm chủ nhân của hơn 500 cá thể mèo được giải cứu.

Hơn 500 con mèo đang chờ ngày trở về với chủ. Ảnh: Phúc Hồng.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây trộm cắp mèo quy mô lớn vừa được phát hiện tại TP.HCM, ngày 12/6, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an phường Tăng Nhơn Phú cho biết lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm chủ sở hữu của hàng trăm cá thể mèo được giải cứu trong vụ án.

Theo vị đại diện, những người từng bị mất mèo trong thời gian qua được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú để nhận diện thú cưng và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM thông tin đã triệt xóa một nhóm đối tượng chuyên bẫy bắt, thu gom mèo hoạt động trên nhiều địa bàn, với quy mô đặc biệt lớn.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với nhiều nghi can liên quan, trong đó có Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Tâm (45 tuổi), Nguyễn Thanh Tư (43 tuổi), Nguyễn Văn Dư (29 tuổi), Lê Huỳnh Bá (39 tuổi), Lê Khả Vinh (22 tuổi), Lê Đình Toàn (53 tuổi), Lê Đình Trung, Đoàn Văn Tỏa (32 tuổi) và Nguyễn Văn Lập (46 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận đã tổ chức bẫy bắt và thu gom mèo tại nhiều địa phương trong khoảng 3 năm qua. Sau khi trộm hoặc gom đủ số lượng, số mèo này được tập kết tại các điểm chứa rồi bán cho Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Hoạt động giao dịch diễn ra đều đặn, trung bình từ 2-3 ngày/lần.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp, thu gom mèo liên tỉnh, giải cứu hơn 500 con. Ảnh: Công an TP.HCM.

Từ lời khai của các đối tượng, Phòng PC02 nhanh chóng phối hợp kiểm tra bãi xe Trúc Quỳnh (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) - nơi được xác định là điểm trung chuyển mèo trước khi đưa đi tiêu thụ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống cùng 4 thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết, được ướp đá để chuẩn bị vận chuyển.

Tiếp tục mở rộng kiểm tra tại phường Linh Xuân, công an thu giữ thêm 21 con mèo.

Tổng cộng, hơn 500 cá thể mèo đã được phát hiện, giải cứu và thu giữ trong quá trình điều tra ban đầu, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây này là rất lớn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.