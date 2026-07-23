Tuổi 21 của Jenny Huỳnh

Trước đó, vào đầu tháng 6, Jenny Huỳnh thu hút sự quan tâm khi thông báo trúng tuyển chương trình trao đổi tại Đại học Oxford, theo học lĩnh vực liên quan đến kinh tế và kinh doanh. Cô tiết lộ đã nộp hồ sơ ba lần mới được chấp nhận. Lần đầu vào năm nhất bị từ chối, lần thứ hai được đưa vào danh sách chờ nhưng chủ động rút lui, đến tháng 10/2025 mới chính thức nhận kết quả trúng tuyển.