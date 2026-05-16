Jenny Huỳnh gặp con gái tỷ phú Bill Gates

Jenny Huỳnh gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng Phoebe Gates, con gái út của tỷ phú Bill Gates, trong chuyến tham dự một cuộc thi công nghệ tại New York (Mỹ).

Jenny Huỳnh (bên trái ngoài cùng) gặp con gái út của Bill Gates (ở giữa). Ảnh: Jenny Huỳnh.

Ngày 13/5, Jenny Huỳnh đăng tải hình ảnh chụp cùng Phoebe Gates trên trang cá nhân, nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nữ YouTuber cho biết cô vừa bay từ Anh về Mỹ để tham dự hackathon (cuộc thi lập trình - sáng tạo) do Phia, công ty của Phoebe Gates tổ chức.

"Gặp chị Phoebe Gates tại New York! Tuy chị ấy vừa tốt nghiệp Stanford năm trước nhưng mình chưa gặp ngoài đời bao giờ. Vào cuối tuần đầu tiên tại Oxford mình đã bay về Mỹ để dự hackathon của Phia quá là mệt, ngủ quá là ít, nhưng mình đã học hỏi được quá là nhiều, kiểu code một sản phẩm trong vòng 24h", Jenny Huỳnh chia sẻ.

Cô cũng gửi lời cảm ơn tới Phoebe Gates vì đã mời nhóm của mình tham gia chương trình.

Sau bài đăng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những trải nghiệm học tập và hoạt động quốc tế của Jenny Huỳnh. Không ít bình luận cho rằng việc được tham gia hackathon công nghệ và gặp gỡ con gái tỷ phú Bill Gates cho thấy nữ YouTuber ngày càng mở rộng mạng lưới trong môi trường học thuật quốc tế.

Phoebe Gates (sinh năm 2002) là con gái út của tỷ phú Bill Gates. Thay vì theo đuổi lĩnh vực công nghệ như cha, cô được biết đến với niềm yêu thích dành cho thời trang và các dự án sáng tạo dành cho giới trẻ.

Phoebe hiện là đồng sáng lập kiêm đồng CEO của Phia, nền tảng mua sắm thời trang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ người dùng tìm kiếm và so sánh giá sản phẩm. Ngoài hoạt động kinh doanh, cô còn tích cực lên tiếng về các vấn đề liên quan đến sức khỏe phụ nữ, quyền sinh sản và thời trang bền vững.

Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005) là nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội với hơn 15 triệu follower trên nhiều nền tảng.

Năm 2023, cô trúng tuyển Đại học Stanford. Sau đó, Jenny tiếp tục tham gia nhiều chương trình học tập và trao đổi quốc tế tại các trường đại học danh tiếng như Đại học Peking năm 2025 và Đại học Oxford năm 2026.

Năm 2025, Jenny Huỳnh cũng góp mặt trong danh sách "30 Under 30 Asia" của Forbes Asia.