Vợ liệt sĩ ở TP.HCM bật khóc khi gặp lại chồng qua tấm ảnh phục dựng

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Sáng 23/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức Chương trình Họp mặt thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng với chủ đề "Tri ân người giữ lửa". Bà Đỗ Thị Ân (83 tuổi, áo đen), vợ liệt sĩ Lương Đình Canh (hy sinh năm 1968), nằm trong số 168 đại biểu vợ liệt sĩ đang sinh sống trên địa bàn thành phố góp mặt. Trên sân khấu, bà bật khóc khi được Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, trao tặng tấm ảnh phục dựng của chồng.
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"Suốt năm tháng chồng đi kháng chiến, tôi chưa từng hồi âm thư vì ông thay đổi địa bàn hoạt động liên tục. Những ngày cuối đời, bên dòng sông Nhật Lệ, ông vẫn viết thư về, dặn nếu con trai hãy đặt Lương Đình Chiến mong chiến tranh mau kết thúc, còn sinh con gái thì đặt Lương Thị Cẩm Thơ vì ông thích ngâm thơ", bà Ân kể ký ức về người chồng liệt sĩ với Tri Thức - Znews.
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Từ sáng sớm, thân nhân của 54 gia đình liệt sĩ tại TP.HCM đã tới dự chương trình họp mặt. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình "Đền ơn đáp nghĩa" của lực lượng vũ trang thành phố, hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
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Tham dự chương trình có bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM và đại diện sở, ngành thành phố. Đội phục dựng ảnh thiện nguyện Team Lee đưa những tấm hình đến trao tặng cho các gia đình liệt sĩ.
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Trước chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung và Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, dâng hương tưởng niệm trước tượng đài Chủ tịch TP.HCM trong khuôn viên Bộ Tư lệnh TP.HCM.
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Bà Trần Thị Hương, vợ thương binh nặng, xúc động khi được Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung thăm hỏi. Cũng trong buổi lễ, ban tổ chức trao di ảnh phục dựng đợt 1 cho 54 thân nhân liệt sĩ. Các sản phẩm đã được thân nhân đối chiếu, xác nhận trước khi in và đóng khung, góp phần lưu giữ ký ức và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.
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Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết chương trình thể hiện sự tri ân của lực lượng vũ trang, chính quyền và các tổ chức đối với gia đình người có công. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. "Có những chiến công hy sinh trong lịch sử, các cô, các dì là những người hy sinh vô điều kiện, là điểm tựa yêu thương cho gia đình, tấm gương lòng nhân hậu để thế hệ sau noi theo", bà Tuyết cho hay.
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Đại diện Team Lee cho biết nhóm đã hoàn thành phục dựng hơn 100 di ảnh liệt sĩ. Đối với những liệt sĩ không có ảnh chụp, nhóm dựa trên ký ức thân nhân, tìm người thân có nét mặt có nhiều điểm tương đồng nhất với liệt sĩ và tiến hành phục dựng. "Thời điểm công nghệ chưa phát triển, mỗi bức ảnh phải mất gần một tuần mới hoàn thành. Hiện, thời gian đã rút ngắn còn 1-2 ngày", anh Lê Quyết Thắng, đại diện quản lý Team Lee, cho hay. Mỗi di ảnh đều được đội ngũ sắp xếp theo số thứ tự, bọc cờ đỏ sao vàng chỉn chu trước khi trao tay thân nhân.
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Theo kế hoạch, chỉ những bức ảnh đã hoàn thành phục dựng, được kiểm tra, đối chiếu và có xác nhận của thân nhân trước ngày 20/7 mới được đưa vào đợt trao đầu tiên. Đối với các ảnh đã hoàn thành nhưng không nằm trong danh sách trao tập trung ngày 23/7, Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, đặc khu sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trao trực tiếp cho thân nhân. Trong ảnh, bà Nguyễn Thị Thủy Chung (xã Ngãi Giao) rưng rưng khi nghe bài hát về mẹ.
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Chính Ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân sau khi trao di ảnh.
Để bảo đảm tính chính xác, toàn bộ ảnh phục dựng đều trải qua nhiều bước kiểm tra trước khi bàn giao. Đơn vị tổ chức đối chiếu với ảnh gốc và thông tin do gia đình cung cấp. Thân nhân được xem trước sản phẩm. Các ý kiến góp ý hợp lý sẽ được tiếp thu và chỉnh sửa trước khi in, đóng khung. Mỗi gia đình sẽ nhận một ảnh phục dựng đã in và đóng khung, một file ảnh số, biên bản bàn giao hoặc phiếu xác nhận đã nhận ảnh cùng thư cảm ơn của Bộ Tư lệnh TP.HCM và Công an TP.HCM.
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Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc tổ chức trao ảnh bảo đảm trang trọng, thành kính, chu đáo, thiết thực và phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Mọi thông tin về họ tên, diện mạo và đặc điểm nhận dạng của liệt sĩ phải được kiểm tra kỹ lưỡng. Công tác tổ chức được thực hiện với sự phối hợp giữa Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM, nhóm phục dựng ảnh và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm mỗi bức di ảnh đến tay thân nhân với sự trân trọng và chính xác cao nhất.
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ từ 18.000 mẫu sinh phẩm.