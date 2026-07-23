Vợ liệt sĩ ở TP.HCM bật khóc khi gặp lại chồng qua tấm ảnh phục dựng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết chương trình thể hiện sự tri ân của lực lượng vũ trang, chính quyền và các tổ chức đối với gia đình người có công. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. "Có những chiến công hy sinh trong lịch sử, các cô, các dì là những người hy sinh vô điều kiện, là điểm tựa yêu thương cho gia đình, tấm gương lòng nhân hậu để thế hệ sau noi theo", bà Tuyết cho hay.