Danh tính shipper túm tóc kéo lê, đánh tới tấp cô gái trước tòa nhà

Công an phường Láng đã vào cuộc xác minh vụ cô gái tố bị shipper túm tóc kéo lê, hành hung phía trước tòa nhà 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Shipper túm tóc, tấn công nữ khách hàng trên vỉa hè Được cho hậm hực vì phải chờ giao hàng lâu, một shipper có hành vi tấn công vị khách nữ hôm 23/6 trước tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội).

Ngày 25/6, chỉ huy Công an phường Láng (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc liên quan một nữ khách hàng tố bị shipper hành hung xảy ra hôm 23/6. Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan công an sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Bước đầu, lực lượng công an phường đã rà soát, xác minh và xác định được shipper là N.H.Y. (sinh năm 2005, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội). Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời người này về trụ sở để làm việc. Cùng với đó, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh và mời người liên quan đến trụ sở để làm rõ, theo An ninh Thủ đô.

Trước đó, sự việc xảy ra vào ngày 23/6, trước tòa nhà số 54 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội). Theo đoạn video từ camera an ninh, người phụ nữ bị một tài xế giao hàng đuổi theo, túm tóc từ phía sau và dúi mạnh xuống vỉa hè. Khi người phụ nữ ngã xuống, tài xế tiếp tục dùng tay đánh nhiều lần vào mặt đối phương.

Phải đến khi một số người dân xung quanh can ngăn, tài xế mới dừng lại và hậm hực bỏ đi.

Theo nội dung bài đăng được nhiều người chia sẻ, vụ việc bắt nguồn từ người phụ nữ gọi giao đồ ăn trên ứng dụng. Khi shipper tới nơi, do không để ý điện thoại, người này để lỡ 2 cuộc gọi báo giao hàng. Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và gần 10 phút sau xuống nhận đồ.

Bực tức khi phải chờ lâu, tài xế giao hàng tranh cãi với người phụ nữ và được cho bấm hoàn thành đơn hàng song không đưa đồ ăn. Người phụ nữ phản ứng, dọa báo tổng đài, dẫn đến hành vi tấn công như trong video ghi lại.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng hành vi tấn công khách của tài xế là không thể chấp nhận, cần được cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Trong khi đó, cũng có một bộ phận cho rằng nếu đúng như nội dung bài đăng chia sẻ, nữ khách hàng có phần quá đáng khi để tài xế chờ quá lâu, đặc biệt giữa thời tiết nắng nóng tại Hà Nội.

Công an phường Láng mời người liên quan về trụ sở để xác minh, làm rõ. Ảnh: An ninh Thủ đô.