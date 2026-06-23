Công an vào cuộc vụ thai phụ bị người lạ đấm vào đầu, cầm dao đe dọa

Vợ anh Liên bất ngờ bị một người đàn ông lao vào hành hung khi đang mua hoa quả. Sau sự việc, chị xuất hiện tình trạng đau đầu, choáng váng, buồn nôn và chảy máu tai.

Người đàn ông lao vào đánh tới tấp thai phụ ở cửa hàng hoa quả Người phụ nữ đang mang bầu vượt mặt bị một người đàn ông lao vào đánh, cầm dao đe dọa. Sự việc xảy ra ở cửa hàng hoa quả tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Khoảng 21h ngày 22/6, tại cửa hàng hoa quả ở phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), một thai phụ đang mua đồ thì một người đàn ông bất ngờ xông tới đánh trực tiếp vào vùng đầu chị. Kẻ côn đồ còn dùng hung khí để đe dọa khiến người phụ nữ chỉ biết ôm đầu kêu cứu.

Rất may, một số người có mặt tại cửa hàng kịp thời can ngăn nên vụ việc không diễn biến nghiêm trọng hơn. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Lê Liên (sống ở Quế Võ) xác nhận người phụ nữ bị hành hung là vợ mình. "Người đàn ông đột nhiên lao vào đánh không rõ nguyên nhân khiến vợ tôi bàng hoàng. Hiện vợ tôi vẫn rất hoang mang, tai bị rách và chảy máu, liên tục kêu đau đầu, choáng váng và buồn nôn", anh cho biết.

Anh Liên nói thêm thời điểm xảy ra sự việc, có một số người phụ nữ khác ở hiện trường. Tuy nhiên, họ cũng đang mang thai nên hoảng sợ, không dám can thiệp.

Sau vụ việc, gia đình anh Liên theo dõi sát tình trạng sức khỏe của sản phụ. Việc người mẹ bị tác động mạnh vào vùng đầu trong giai đoạn cuối thai kỳ khiến họ đặc biệt lo lắng bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả mẹ và con.

Người thân của nạn nhân cho rằng hành vi sử dụng bạo lực với phụ nữ đang mang thai là điều khó chấp nhận, nhất là khi hậu quả có thể tác động đến tính mạng và sức khỏe của hai người.

Hiện gia đình anh Liên đã trình báo vụ việc tới Công an phường Quế Võ và đang chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ diễn biến sự việc cũng như xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 23/6, đại diện Công an phường Quế Võ xác nhận đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.