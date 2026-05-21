Công an vào cuộc vụ thanh niên xông vào đánh nữ nhân viên quán trà sữa

Clip ghi lại cảnh nữ nhân viên quán kem và trà sữa ở Bắc Ninh bị người đàn ông hành hung khiến người xem bức xúc. Công an xã Tân Chi cho biết đã nắm được vụ việc.

Ngày 21/5, trên nhiều diễn đàn lớn lan truyền video ghi lại cảnh một nữ nhân viên tại quán kem và trà sữa ở Bắc Ninh bị hành hung.



Theo camera giám sát, sự việc xảy ra vào gần 23h tối 12/3 khi người đàn ông mặc đồ đen bước vào quán. Trong lúc trao đổi, người này bất ngờ to tiếng, xô đổ đồ đạc rồi tiến vào quầy pha chế hành hung nữ nhân viên.

Khi bị người đàn ông nắm tóc giật ngược về phía sau, nữ nhân viên cố gắng khuyên người đàn ông bình tĩnh. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn kích động, đấm vào đầu cô gái.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công an xã Tân Chi (tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã nắm được vụ việc "cố ý gây thương tích" xảy ra vào ngày vào ngày 12/3/2026 tại thôn Xuân Hội.

Ngày 20/5, trên trang fanpage chính thức, Công an xã Tân Chi cũng có bài đăng thông tin về tiến trình xử lý, cho biết vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an xã Tân Chi xã thụ lý, giải quyết đúng theo trình tự, thủ tục của pháp luật, có sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tỉnh Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng cảnh báo người dân về một bài đăng đang lan truyền từ ngày 19/5 đến nay liên quan đến vụ việc là "không đúng bản chất, mang tính chủ quan một chiều, chưa được xác minh, kiểm chứng".

"Công an xã đề nghị người dân hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh; không chia sẻ, bình luận tiêu cực về vụ việc trên khi chưa có thông tin xác thực", bài đăng nhấn mạnh.

Hiện video về vụ hành hung tại quán kem và trà sữa lan truyền khiến người xem bức xúc. Nhiều dân mạng bày tỏ hy vọng cơ quan chức năng sớm làm rõ và có kết quả xử lý phù hợp.