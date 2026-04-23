Triệu phú chống lão hóa gây bất ngờ với cách dạy con

Triệu phú công nghệ Bryan Johnson cho biết ông nhận ra mình đã bỏ sót một phần quan trọng trong việc giáo dục con trai về giới tính và đang cố gắng sửa chữa điều đó.

Bryan Johnson và con trai Talmage, 20 tuổi.

Tại sự kiện The Long Play của Business Insider, Johnson chia sẻ rằng khi trò chuyện với con trai 20 tuổi về tình dục, ông mới nhận ra bản thân chưa từng thực sự hướng dẫn con về vấn đề này.

“Chúng tôi tất nhiên đã nói về những kiến thức cơ bản, nhưng nguồn giáo dục duy nhất của con tôi lại là phim khiêu dâm”, ông nói.

Theo Johnson, đây không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình ông mà là vấn đề của cả một thế hệ trẻ, khi nhiều người không được dạy cách xây dựng sự thân mật và đời sống tình cảm lành mạnh.

Từ đó, ông quyết định viết một “cẩm nang” về chuyện yêu để giải thích rõ hơn cho con trai.

“Về cơ bản, tôi đã viết một cuốn hướng dẫn về cách quan hệ tình dục”, Johnson nói.

Dù nhiều người ví tài liệu này như phiên bản “50 sắc thái” dành cho người theo đuổi sống thọ, ông cho biết thực chất đó chỉ là khoảng 10 bài học cơ bản về sự thân mật, giao tiếp và xây dựng mối quan hệ yêu thương.

Một trong những nội dung ông nhấn mạnh là sự khác biệt về nhịp độ hưng phấn giữa nam và nữ, điều dễ tạo ra sự lệch pha nếu các cặp đôi không hiểu nhau.

“Những điều rất cơ bản như vậy, mục tiêu là giúp mọi người hiểu cách xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp theo cách yêu thương hơn”, ông nói.

Johnson cho biết con trai đón nhận sự cởi mở này khá thoải mái. “Con trai tôi rất tuyệt”, ông chia sẻ.

Bryan Johnson vốn nổi tiếng với hành trình chống lão hóa cực đoan khi chi khoảng 2 triệu USD mỗi năm để đảo ngược tuổi sinh học. Ông cũng nhiều lần công khai coi đời sống tình dục là một phần quan trọng trong chiến lược sức khỏe và tuổi thọ của mình.

Johnson từng gây chú ý khi thử truyền huyết tương từ con trai ruột để chống lão hóa. Năm 2023, ông cùng con trai 17 tuổi Talmage và cha ruột 70 tuổi tham gia một thí nghiệm trao đổi huyết tương giữa ba thế hệ. Talmage hiến huyết tương cho Bryan, sau đó Bryan tiếp tục truyền cho cha mình, với hy vọng “máu trẻ” có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thực hiện và theo dõi các chỉ số sức khỏe, Johnson thừa nhận phương pháp này không mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông cho biết không phát hiện lợi ích đáng kể nào nên đã dừng thử nghiệm, xem đây là một thất bại trong hành trình chống lão hóa của mình.