Hình ảnh gây sốc của triệu phú 'lão hóa ngược'

Ở độ tuổi 49, Bryan Johnson - triệu phú công nghệ người Mỹ theo đuổi nhiệt thành các phương pháp trẻ hóa - vẫn duy trì mục tiêu trì hoãn cái chết. Cuộc sống của Johnson xoay quanh một chế độ sinh hoạt được kiểm soát gần như tuyệt đối. Những video chia sẻ tham vọng sống mãi, cách để sống khỏe mạnh nghiêm ngặt gần đây nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Ngày 11/4, triệu phú người Mỹ gây tranh cãi khi đăng tải video ném burger vào thùng rác. Mục đích là khuyên người xem nên ăn uống lành mạnh. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động trên và cho rằng Johnson có thể theo đuổi lý tưởng lão hóa ngược nhưng đừng bao giờ mua đồ ăn và vứt đi một cách lãng phí.
Trong triển lãm "The Coming of Age" ở London (Anh vào ngày 2/4), hình ảnh của Johnson tiếp tục thu hút sự chú ý khi được đặt cạnh thủy tức (hydra), loài gần như bất tử về mặt sinh học nhờ khả năng tái tạo tế bào liên tục. So sánh này đặt ra câu hỏi: Liệu con người có thực sự muốn trẻ mãi ngay cả khi khái niệm thời gian trở nên vô nghĩa?
Theo The New York Times, một điểm gây chú ý khác hiện tại là ngoại hình của Johnson. Dù ông tuyên bố đã làm chậm quá trình lão hóa, nhiều ý kiến cho rằng vẻ ngoài của ông không mang lại cảm giác trẻ trung tự nhiên, mà có phần cứng nhắc, thiếu sức sống. Đôi mắt của ông lờ đờ và thiếu linh hoạt, thậm chí những người chưa từng biết đến ông nhưng vô tình xem video cho rằng Johnson là tác phẩm của AI.
Bên cạnh đó, Johnson còn bị chỉ trích vì tạo ra một hình mẫu sức khỏe xa xỉ, chỉ dành cho giới siêu giàu. Khi chi phí lên tới 2 triệu USD mỗi năm, câu hỏi đặt ra là liệu "giấc mơ bất tử" này có thực sự dành cho số đông hay chỉ là đặc quyền của thiểu số.
Dù vấp tranh luận, Johnson vẫn tiếp tục phát triển phong trào "Don't Die" thuộc startup BluePrint của mình. Đồng hành với ông là bạn gái Kate Tolo (22 tuổi), đồng sáng lập. Trong các chia sẻ gần đây, Johnson tiếp tục khẳng định con người hoàn toàn có thể kiểm soát tốc độ già đi nếu có đủ dữ liệu và kỷ luật. Mỗi ngày của ông bắt đầu từ rất sớm với hàng giờ tập luyện, thiền, kiểm tra y sinh và tiêu thụ một chế độ ăn uống được đo lường chính xác đến từng calo. Johnson chi khoảng 2 triệu USD mỗi năm để duy trì hệ thống này, bao gồm đội ngũ bác sĩ, xét nghiệm liên tục và các liệu pháp thử nghiệm.
Johnson thường xuyên chia sẻ về công nghệ và lối sống kỷ luật, chế độ ăn uống khắt khe trên Instagram. Hiện triệu phú người Mỹ sở hữu 2,4 triệu lượt theo dõi. Trên phần giới thiệu, ông tuyên bố: "Chúng tôi là thế hệ đầu tiên sẽ không chết".
