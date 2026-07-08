Lũ cuốn phăng ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Chiều 8/7, xác nhận với Tri Thức - Znews, Chủ tịch UBND xã Khổng Lào (Lai Châu) Đỗ Văn Quynh cho biết mưa lũ đã làm sập hoàn toàn căn nhà 2 tầng của gia đình anh Lý Vần Quang (sinh năm 1985, trú tại bản Giao Chản).
Gia đình anh Quang gồm hai vợ chồng cùng các con. Căn nhà có diện tích khoảng 80 m2 mỗi sàn, tổng diện tích sử dụng khoảng 160 m2, được gia đình xây dựng từ đầu năm 2020.
Ngoài căn nhà bị cuốn sập, hệ thống sân và chuồng trại cũng hư hỏng nặng, nước lũ cuốn trôi 8 con lợn. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.
"Khoảng 2-3 tuần nay trên địa bàn đã có mưa nhỏ. Trước đó khoảng 1 tuần, khi nhận được thông tin dự báo mưa lớn, xã nhận thấy khu vực gia đình anh Quang có nguy cơ sạt lở, lũ quét nên chỉ đạo các lực lượng thôn bản, công an và lực lượng an ninh đến vận động gia đình di dời", ông Quynh cho biết.
Căn nhà của anh Quang bị lũ cuốn trôi.
Theo ông, gia đình anh Quang đã chủ động chuyển toàn bộ người và tài sản đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra.
"Đồ đạc trong nhà đã được di chuyển hết. Nhờ chủ động sơ tán từ sớm, các thành viên trong gia đình đều an toàn, không có thiệt hại về người", chủ tịch UBND xã Khổng Lào thông tin.
Sáng 8/7, chính quyền địa phương tiếp tục cử lực lượng xuống hiện trường động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Đồng thời, người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn.
Trong thế giới đa dạng và phong phú, mỗi người đều có những góc nhìn và định nghĩa riêng về sự trưởng thành. Với tác giả Ngân Om, trưởng thành không gói gọn trong tuổi tác, giàu nghèo hay vị trí xã hội. Trưởng thành thực sự là khi chúng ta nhìn lại bản thân và thấy mình đã biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình, để từ đó yêu thương và hòa hợp với những người xung quanh.