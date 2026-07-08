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Đời sống

Lũ cuốn phăng ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

  • Thứ tư, 8/7/2026 15:22 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Mưa lớn tại xã Khổng Lào khiến căn nhà 2 tầng của gia đình anh Lý Vần Quang bị lũ cuốn sập hoàn toàn. May mắn, các thành viên đã kịp di dời nên không có thiệt hại về người.

Lũ cuốn sập nhà 2 tầng ở Lai Châu Căn nhà 2 tầng của gia đình anh Lý Vần Quang bị lũ cuốn sập hoàn toàn. May mắn, các thành viên và một số tài sản đã được di dời trước đó.

Chiều 8/7, xác nhận với Tri Thức - Znews, Chủ tịch UBND xã Khổng Lào (Lai Châu) Đỗ Văn Quynh cho biết mưa lũ đã làm sập hoàn toàn căn nhà 2 tầng của gia đình anh Lý Vần Quang (sinh năm 1985, trú tại bản Giao Chản).

Gia đình anh Quang gồm hai vợ chồng cùng các con. Căn nhà có diện tích khoảng 80 m2 mỗi sàn, tổng diện tích sử dụng khoảng 160 m2, được gia đình xây dựng từ đầu năm 2020.

Ngoài căn nhà bị cuốn sập, hệ thống sân và chuồng trại cũng hư hỏng nặng, nước lũ cuốn trôi 8 con lợn. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

"Khoảng 2-3 tuần nay trên địa bàn đã có mưa nhỏ. Trước đó khoảng 1 tuần, khi nhận được thông tin dự báo mưa lớn, xã nhận thấy khu vực gia đình anh Quang có nguy cơ sạt lở, lũ quét nên chỉ đạo các lực lượng thôn bản, công an và lực lượng an ninh đến vận động gia đình di dời", ông Quynh cho biết.

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Căn nhà của anh Quang bị lũ cuốn trôi.

Theo ông, gia đình anh Quang đã chủ động chuyển toàn bộ người và tài sản đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra.

"Đồ đạc trong nhà đã được di chuyển hết. Nhờ chủ động sơ tán từ sớm, các thành viên trong gia đình đều an toàn, không có thiệt hại về người", chủ tịch UBND xã Khổng Lào thông tin.

Sáng 8/7, chính quyền địa phương tiếp tục cử lực lượng xuống hiện trường động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp hỗ trợ, khắc phục hậu quả. Đồng thời, người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu và chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn.

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An Chi

Clip, ảnh: UNBD xã Khổng Lào

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